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Sertifikalık fidan tespit çalışmaları başladı

Elbistan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı ekipler, yazlık sertifikalık fidan desteklemeleri için tespit çalışmalarını başlattı.

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Sertifikalık fidan tespit çalışmaları başladı

Elbistan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı ekipler, yazlık sertifikalık fidan desteklemeleri için tespit çalışmalarını başlattı.

Konu ile ilgili olarak bilgi veren Elbistan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ayhan Özcan, meyve bahçeciliği yapmak isteyenlerin mutlaka sertifikalı fidanları tercih etmesi gerektiğini söyledi.

Son yıllarda sertifikalı fidan alarak bahçe üretimine yönelen üreticilere cevap verebilmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Elbistan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ayhan Özcan, üreticilerin mutlaka tarımsal danışman desteği alması ve fidanlarda sertifika aramaları gerektiğini kaydetti.

Özcan, “Sertifikalı fidan kullanımının taşıdığı önem dikkate alındığında, araştırma enstitüleri ile ziraat fakültelerinin ortaklaşa yürüteceği çalışmalar sonucunda geliştirilen hastalık ve zararlılara dayanıklı, virüs ve virüs benzeri hastalıklardan ari, doğru anaç üzerine pazara uygun çeşitlerin aşılandığı sağlıklı fidanlarla bahçelerin kurulması sağlanmalı; iklim ve toprak koşullarına en iyi uyum sağlayan çeşitler üreticilere tanıtılmalı ve üreticilerimizin bu fidanları temin etmesi sağlanmalıdır.

Elbistan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak bu çerçevede Yazlık Sertifikalı Fide/Fidan Desteklerinin kontrol çalışmaları teknik personellerimiz tarafından arazi tespit çalışmaları yapılmaktadır” dedi.

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