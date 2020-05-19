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Serinlemek için girdiği sulama havuzunda boğuldu

Elbistan’da 18 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği sulama havuzunda boğularak hayatını kaybetti.

Serinlemek için girdiği sulama havuzunda boğuldu
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Elbistan’da 18 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği sulama havuzunda boğularak hayatını kaybetti.

Üzücü olayın yaşandığı adres ilçeye bağlı kırsal Güblüce Mahallesi oldu. Edinilen bilgi ve iddialara göre, mahallede ikamet eden 18 yaşındaki Hüseyin Kaya isimli genç, öğleden sonra serinlemek için mahallenin dışında bahçe sulamada kullanılan havuza girdi. Akşam saatlerinde koyun otlatmaktan dönen amcası, sulama havuzunun yanında kıyafet gördü. Havuza bakan amca, yeğenini su üzerinde hareketsiz şekilde buldu. Sudan çıkarılan talihsiz genç, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibince Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada doktorların müdahalesi, Kaya’yı hayata döndürmeye yetmedi. Kaya’nın cansız bedeni, Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderilmek üzere morga konuldu.

Kaya’nın acı haberini alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Ailesine ve sevdiklerine kara bayram yaşatan Kaya’nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


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