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Serinlemek için girdiği deniz, üniversiteli genci hayattan kopardı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulan 19 yaşındaki Afşinli üniversite öğrencisi Cabbar Candemir, hayatını kaybetti.

Serinlemek için girdiği deniz, üniversiteli genci hayattan kopardı
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Edinilen bilgiye göre, Sebahat-Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu Yapı Denetimi bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Cabbar Candemir, serinlemek için Kastamonu’nun Abana ileçsindeki sahil şeridinde denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Kandemir, vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Abana Devlet Hastanesine kaldırılan Candemir, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Candemir'in cenazesi, 4 Ekim Cuma günü memleketi Afşin’de toprağa verilecek.

 

 

 


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Ali kayıran 17 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun aile yakınlarının başı sağolsun

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