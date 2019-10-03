Serinlemek için girdiği deniz, üniversiteli genci hayattan kopardı

Edinilen bilgiye göre, Sebahat-Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu Yapı Denetimi bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Cabbar Candemir, serinlemek için Kastamonu’nun Abana ileçsindeki sahil şeridinde denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Kandemir, vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Abana Devlet Hastanesine kaldırılan Candemir, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Candemir'in cenazesi, 4 Ekim Cuma günü memleketi Afşin’de toprağa verilecek.



