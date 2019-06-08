Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Serik Kahramanmaraşlılar Derneği’nden ziyaret

Serik Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Yunus Polat, Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazetesi’ne bayram ziyaretinde bulundu.

Serik Kahramanmaraşlılar Derneği’nden ziyaret

Ziyarette gazete yönetimi bir süre sohbet eden Serik Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Yunus Polat, dernek çalışmaları ile ilgili olarak bilgi verdi.

Başkan Polat, şunları söyledi:

 “Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık 1500 Kahramanmaraşlı hemşerimiz ikamet etmektedir. Dernek olarak hemşirelerimizin iyi günlerinde kötü günlerinde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Her 12 Şubat’ta Kahramanmaraş'ın kurtuluşunu büyük coşku ile kutluyoruz. Bu sene de iki binden fazla kişinin katılımı ve büyük bir coşku ile kutladık. Dernek olarak 5. sini kutlayarak geleneksel hale getirdiğimiz “Bahar Şenliği” programımız vardır. Etkinlikte Antalya ve Alanya’dan gelen Kahramanmaraşlıları da buluşturduk. Etkinliğimize binden fazla hemşerimiz katıldı.  

Ramazan’da durumu iyi olmayan hemşerilerimize gıda kolisi yardımımız vardır. İftar programları ve bayramlaşma programı düzenliyoruz. Derneğimiz Serik şehir merkezinde Eski üniversite binasında yer almaktadır. Kahramanmaraş’tan gelen hemşirelerimize yardımcı olmak isteriz. Herkese iyi bayramlar. Bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz.”


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner129

banner119