Serik Kahramanmaraşlılar Derneği’nden ziyaret

Ziyarette gazete yönetimi bir süre sohbet eden Serik Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Yunus Polat, dernek çalışmaları ile ilgili olarak bilgi verdi.

Başkan Polat, şunları söyledi:

“Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık 1500 Kahramanmaraşlı hemşerimiz ikamet etmektedir. Dernek olarak hemşirelerimizin iyi günlerinde kötü günlerinde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Her 12 Şubat’ta Kahramanmaraş'ın kurtuluşunu büyük coşku ile kutluyoruz. Bu sene de iki binden fazla kişinin katılımı ve büyük bir coşku ile kutladık. Dernek olarak 5. sini kutlayarak geleneksel hale getirdiğimiz “Bahar Şenliği” programımız vardır. Etkinlikte Antalya ve Alanya’dan gelen Kahramanmaraşlıları da buluşturduk. Etkinliğimize binden fazla hemşerimiz katıldı.

Ramazan’da durumu iyi olmayan hemşerilerimize gıda kolisi yardımımız vardır. İftar programları ve bayramlaşma programı düzenliyoruz. Derneğimiz Serik şehir merkezinde Eski üniversite binasında yer almaktadır. Kahramanmaraş’tan gelen hemşirelerimize yardımcı olmak isteriz. Herkese iyi bayramlar. Bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz.”



