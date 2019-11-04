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Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Mehmet Meşe, büro açtı

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Mehmet Meşe, bürosunu açarak Elbistan halkına hizmet vermeye başladı.

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Mehmet Meşe, büro açtı

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Mehmet Meşe, Güneşli Mahallesi Hamza Akbaş Caddesi Kraloğlu İşmerkezi’nde bürosunu açtı.

Muhasebecilerin esnaf ile devlet arasında köprü olduğunu dile getiren Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Mehmet Meşe, “Elbistan ekonomisi büyüyen bir yapıya sahip. 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip biri olarak, kendi büromu açtım. Müşterilerimize en titiz bir şekilde muhasebe, vergi, SGK ve diğer kurumlar mevzuatlarıyla ilgili muhasebe ve müşavirlik hizmetleri vereceğim.” dedi.

 


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