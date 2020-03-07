Serbest muhasebeci mali müşavirler kahvaltıda bir araya geldi

Muhasebeciler Haftası dolayısıyla düzenlenen programa Elbistan Vergi Dairesi Müdürü Duran Dirican, SGK Elbistan Merkez Müdürü Mustafa Kaynak, Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Mahmut Demirli, SGK Müdür Yardımcısı Derviş Kara ve Elbistan’da faaliyet gösteren serbest muhasebeci mali müşavirler katıldı.

Programın ardından değerlendirmede bulunan SMMO Elbistan Temsilcisi Ekrem Doğan, “Ülke genelinde, 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun verdiği yetkiye istinaden hizmet veren meslek mensuplarının günü olarak kabul edilen Muhasebeciler Haftası olarak kutlanmaktadır. Bugün ülkemizde yaklaşık 115 bin meslek mensubu, ticaret, sanayi ve hizmet sektörünün defterlerini tutmakta, bilanço, gelir tablosu ve diğer belgelerini düzenlemektedir. Muhasebe ile ilgili konular da incelme, tahlil, denetim tahkim ve bilirkişilik ve benzeri işleri yapmaktadır. Mükellef ile devlet arasında köprü görevi üstlenmektedirler” dedi.



