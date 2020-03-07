banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Serbest muhasebeci mali müşavirler kahvaltıda bir araya geldi

Elbistan’da faaliyet gösteren serbest muhasebeci mali müşavirler, Muhasebeciler Haftası dolayısıyla SMMO Elbistan Temsilcisi Ekrem Doğan‘ın organize ettiği kahvaltıda bir araya geldiler.

Serbest muhasebeci mali müşavirler kahvaltıda bir araya geldi
Balik Dunyasi Reklam
banner43
 Muhasebeciler Haftası dolayısıyla düzenlenen programa Elbistan Vergi Dairesi Müdürü Duran Dirican, SGK Elbistan Merkez Müdürü Mustafa Kaynak, Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Mahmut Demirli, SGK Müdür Yardımcısı Derviş Kara ve Elbistan’da faaliyet gösteren serbest muhasebeci mali müşavirler katıldı.

Programın ardından değerlendirmede bulunan SMMO Elbistan Temsilcisi Ekrem Doğan, “Ülke genelinde, 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun verdiği yetkiye istinaden hizmet veren meslek mensuplarının günü olarak kabul edilen Muhasebeciler Haftası olarak kutlanmaktadır. Bugün ülkemizde yaklaşık 115 bin meslek mensubu, ticaret, sanayi ve hizmet sektörünün defterlerini tutmakta, bilanço, gelir tablosu ve diğer belgelerini düzenlemektedir. Muhasebe ile ilgili konular da incelme, tahlil, denetim tahkim ve bilirkişilik ve benzeri işleri yapmaktadır. Mükellef ile devlet arasında köprü görevi üstlenmektedirler” dedi.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Kahvaltıda Bir Araya Geldi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.