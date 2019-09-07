Serbest kart vize işlemleri başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullanılan kartlarda vize işlemlerinin devam ettiğini duyurdu. Konu ile ilgili olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Toplu taşıma araçlarında kullanılmakta olan öğrenci kartları ve serbest kart kullanıcıları için vize işlemleri devam etmektedir. Vize ücreti 10 TL olup, serbest kart kullanıcıları için vize işlemleri 16 Eylül 2019 tarihine kadar yapılabilecek, diğer kartlar için ise 30 Eylül 2019 tarihi son gündür. Kart kullanan vatandaşlarımızın bu tarihlerden önce vize işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir” denildi.

Serbest kartlar için gerekli evrakların da belirtildiği açıklamada, “Serbest kart kullanan 65 yaş kartları vize işlemleri için kimlik bilgilerini içeren kimlik veya ehliyet gibi resmi belge, Orman Muhafaza, Gümrük Muhafaza, Sarı Basın Kartı, Jandarma, emniyet Personeli, TUİK kartı için Görev Yeri Belgesi, Gazi, Gazi Yakını, Şehit Yakını ve Vazife Malulü kartı için ilgili bakanlık tarafından verilen kimlik kartı, Engelli ve Engelli Refakatçi kartı için sürekli değilse Islak İmzalı Heyet Raporu, Devlet Sporcu Kartı için incelenmek üzere ilgili bakanlık tarafından verilecek Milli Sporcu Belgesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.