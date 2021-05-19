Seralarda üretilen çiçekler şehri süslemeye başladı

Elbistan Belediyesi Park ve Bahçeler müdürlüğünce aylar öncesinden 3 ayrı serada toprağa atılan tohumlar çiçeğe dönüştü. Belediyeye ait seralarda 15 bin adet de lavanta çeliklemesi yapılıp dikilebilir hale getirildi. Elbistan Belediyesi, diğer türlerle birlikte piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan çiçek üretimini kendi yapmış oldu.

Elbistan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Oktay Ölker düşük maliyetle şehre yetecek üretim yapıldığına değinerek: “Belediyemize ait 3 bin metre kare alan üzerinde kurulan 3 adet seramızda kendi personelimizle kendi üretimimizi yaptık. Kış ayları boyunca tohumlama ve çelikleme ile üretime hazırlandık. Yaz ayları ile birlikte dikimini yaptığımız çiçek, lavanta ve süs bitkisini dışarıdan temin etseydik yaklaşık 4 milyon lira maliyeti olacaktı ancak, kendi üretimimizi yaptığımız için bu para kasamızda kaldı. Kentimizin iklimine uygun türleri seçerek kalıcılığı sağlamaya çalıştık. Artık ürünlerimizin sergilenme zamanı geldi. Şehrimizin girişleri başta olmak üzere, şehir içindeki refüj ve park bahçelerde dikim çalışmasına geçtik. Amacımız şehrimizdeki insanlara görsel güzellik sunmak, şehrimizi daha güzel hale getirmektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.