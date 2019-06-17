Sepetli motosiklet devrildi: 1 yaralı

Kaza, Elbistan-Darende karayolunun Büyükyapalak Mahallesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Şen’in kullandığı sepetli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Kazada, sürücü olan baba Şen ile 2 çocuğu asfalt yola düştü. Yaralı babaya ilk müdahale o sırada yoldan geçen bir doktor tarafından yapıldı. Kazada yaralanan baba ve korktukları için şoka giren çocukları, özel araçla Elbistan Devlet Hastanesi’ne getirildi. Tedavisine burada devam edilen babanın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.