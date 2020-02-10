"Seninleyiz Kudüs" mitingine Elbistan’dan destek oldular

Yeniden Refah Partisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planına tepki göstermek amacıyla Sakarya Demokrasi Meydanı’nda "Seninleyiz Kudüs" mitingi düzenledi. Mitingde konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Gün; namusumuza, Mescid-i Aksa'ya, Filistin'e sahip çıkma günüdür” diyerek şöyle devam etti:

“Dünya siyonizmi tarafından atılan bu adım karşısında tüm İslam alemi olarak yapmamız gereken; sözlü mesajlar, kınama mesajları yayınlamak yerine, ağlayıp sızlamak yerine, mutlaka fiili adımlar atmak, dünya siyonizmine yaptırımlar uygulamaktır. Gün, kıyama kalkma ve mutlaka fiili adımlar atma günüdür. Bu kıyamı gerçekleştirmek, öncelikle, 6 asır Filistin'in teminatı olan Osmanlı'nın torunları olarak aziz milletimize düşmektedir. Milli görüş olarak bu kıyamı gerçekleştirmek, bu kıvılcımı ateşlemek için Sakarya'mızda hep birlikte 'Seninleyiz Kudüs' mitinginde buluştuk. Filistin İslam toprağıdır, Kudüs de sadece ve sadece İslam'ındır. Buradan bütün İslam alemindeki yöneticilere ve Türkiye'deki yetkililere sesleniyorum. (Necmettin Erbakan) Erbakan hocamız dünya siyonizmi karşısında kana kan, dişe diş metoduyla mücadele etti. Tam 50 sene boyunca 'Banane Amerika'dan' diye haykıran hocamız, siyonizmin yumruğuna yumrukla karşılık verdi."

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da plana karşı tepkileri yakından izlediklerini belirterek, planı reddeden ve Filistin halkının yanında duran bütün taraflara teşekkür etti.

Hamas Hareketi Sözcüsü Sami Ebu Zuhri ise ABD Başkanı Trump'a, "Sen Osmanlı'ya, Müslümanlara düşman olmayı seçtin, yanlış yolu seçtin." diye seslendi.

Zuhri, "Trump bunu yapmakla inancımıza saldırmıştır. Trump'a bir mesajımız daha var: Bu kararınla Müslümanlara karşı Haçlı savaşı ilan etmiş oldun. Dön de bir tarihe bak, Haçlılara Müslümanlar nasıl ders verdi? Kudüs Müslümanlarındır. Onun uğrunda nice kanlar döküldü. Netanyahu'ya da bir mesajımız var: Sadece 'yüzyılın antlaşması' dedikleri ihaneti yırtıp çöpe atmakla kalmayacağız, Kudüs'ten, Filistin'den siyonizmi yırtıp parçalayıp çöpe atacağız. Trump çok meraklıysa İsrail'e Amerika'dan bir yer versin. Kudüs'e, Filistin'e gelince orası Osmanlı'nındır, orası tüm Müslümanlarındır” şeklinde konuştu.

Mitinge Elbistan’dan da katılım sağladıklarını dile getiren Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Metin Türkan, “Kudüs ve Filistin halkına sahip çıktığımızı bir kez daha tüm dünyaya göstermek için haykırdık” dedi.









