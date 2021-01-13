Şengül: “Su olmayan yere HES yapmaya çalışıyorlar”

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül, bir dizi ziyaret ve görüşme için geldiği Elbistan’da, partisinin ilçe teşkilatında Nurhak’ın Umutlu Mahallesi’nde özel bir firma tarafından kurulmak istenen hidroelektrik santral (HES) ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nurhak’ta HES projesinin planlandığı bölgenin, doğa güzelliği ve tarihi dokusu yönünden özel bir yer olduğunu belirten Başkan Şengül, şöyle konuştu:

“Nurhak ilçemize bir HES projesi var. Daha önce bir tane yapılmış ve doğayı katletmişti. Normal şartlarda birçok müdürlükten onay da verildiği halde başta yapılması gereken şey sonradan yapılıyor. O da halka en son soruldu. Nurhak’ta bir toplantı yapıldı. Nurhak bölgesinde HES yapılmak istenen yeri bizzat yerinde inceledim. Burası, yaklaşık 6-7 ilçenin faydalandığı ve hayvancılık yapılan bir bölge. Burada tarihi dokular var. Doğal bir güzelliği var. Doğa turizmine, tarih ve kültür turizmine çok müsait olan bir yere HES yapılmak isteniyor. Benim bildiğim HES yapılmak istenen yerde su olur ama burada su bile yok. Endemik bitkilerin yoğun yetiştiği bir bölgeyi katletmek istiyorlar. Biz CHP olarak asla müteşebbisin, işadamının yatırımlarına karşı değiliz ama bu tip alanları da katletmeyin. Enerji elde etmek istiyorsanız güneşi var rüzgarı var. İlla HES yapacaksanız da verim alınamayan Aksu Çayına yapın. Nurhak halkı hep bir ağızdan bunun yapılmaması gerektiğini söylüyor.”

Kahramanmaraş’taki dondurma üreticisi firmalara Nurhak’a yatırım yapmaları çağrısında bulunan Başkan Şengül, “Nurhak’ta keçi yetiştiriciliği meşhur. Endemik bitkilerin de bulunduğu bu bölgeye salep üretimi de yapılabilir. Nurhak, yatırım yapılabilecek bir yer ama çevreye zarar vermeden bir işlem yapılması en doğru olandır” ifadelerini kullandı.

Ülkenin ekonomik gündemini de değerlendiren CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül, AK Parti iktidarını eleştirdi.

Şengül, “Tüm Türkiye ile birlikte Elbistan da bir ekonomik buhran geçiriyor. İşsizlik had safhada. Çöpten ekmek ve soğan toplayan insanlar var. Çiftçinin traktörleri haczediliyor. Türkiye’nin gündeminde bunların olması lazım. Bu iktidar ekonomiyle ilgili bir iyileştirme yapmalı. Bu alanda da biz yapamıyoruz diyorlarsa Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı bu ülkeyi yönetmeye hazır” dedi.





