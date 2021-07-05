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Şen Rose Gelinlik hizmete açıldı

Evleneceklerin hayallerini süsleyen birbirinden şık ve özel tasarım gelinlik, nişan elbiseleri, bindallı ve kaftan çeşitlerinin yer aldığı Şen Rose Gelinlik, düzenlenen törenle hizmete açıldı

Şen Rose Gelinlik hizmete açıldı
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Ahmet Karacabey Caddesi Karacabey İş Merkezi’nde bulunan 2 katlı yerinde Şen Rose Gelinlik, özel tasarım gelinlik, nişan elbisesi, bindallı ve kaftan çeşitleri ile hizmet verecek.

Şen Rose Gelinlik sahibi Büşra Büyükelçi, ‘Moda Sanatı’ sloganıyla açtığımız mağazamızda özel tasarım gelinliklerin yanı sıra nişanlık, abiye, kına kostümlerini halkımızın beğenilerine sunacağız.

İşletme sahibi Büyükelçi, “Oldukça iddialıyız, genç kızların hayallerini süslemek amacıyla buradayız. Gerek gelinlik gerekse de nişanlık kıyafetlerinde bol çeşit, uygun fiyat ve kalite hedefiyle bunları müşterilerimize sunacağız, İşyerimizde gelinlik, nişanlık, bindallı ve kaftan çeşitleri ile hizmet vereceğiz. Gelin adaylarımıza özel dikimlerimiz de mevcut. Tüm ürünlerimiz kaliteli ve özenle hazırlanmaktadır. Özellikle gelinlik giyeceklerin boyuna, fizik yapısına, saç ve saç tasarımına, makyajına ve giyeceği ayakkabı boyuna, istenilen modelde ve de istenilen mevsimine  göre gelinlik, nişan elbisesi isteğe göre  tasarlıyor ve müşterimize sunuyoruz. Hazır satışa sunduğumuz modellerimiz de mevcut. Gelinlik alacaklar mağazalarımıza da kendilerine uygun her türlü bol seçenekli gelinlik, nişan elbiseleri, bindallı ve kaftan çeşitlerini bulabilirler” dedi.

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Şen Rose Gelinlik Hizmete Açıldı