Sel/Su Baskını Masabaşı Tatbikatı yapıldı
Kahramanmaraş genelinde afet riskleri göz önünde bulundurularak TAMP-Kahramanmaraş İl Afet Müdahale Planı kapsamında “Sel/Su Baskını Masabaşı Tatbikatı” düzenlendi.
08 Ekim 2020 Perşembe 14:15
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Anahtar Kelimeler:Sel/Su Baskını Masabaşı Tatbikatı Yapıldı
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