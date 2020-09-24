banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şekerpancarının tatlı ve bir o kadar da zahmetli yolculuğu başladı

Elbistan’da 2020 yılı alım kampanyasının start almasıyla birlikte pancarın şekere dönüşmesi için zahmetli yolculuğu da başladı. Çiftçiler, bin bir emekle yetiştirdikleri pancarın veriminden de şeker oranından da umutlu.

Şekerpancarının tatlı ve bir o kadar da zahmetli yolculuğu başladı
banner17
banner43

Elbistan’da bu yıl 32 bin dekar arazide şekerpancarı ekimi gerçekleştirildi. Nisan ayında toprakla buluşturulan pancar tohumları, her anı zahmetle geçen yaklaşık 7 aydan sonra yeterli büyüklüğe ulaşarak sökülmeye başlandı. Tarlalardan makineler ya da elle sökülen pancarlar, traktörler ve kamyonlara doldurularak Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası’na teslim edilmeye başlandı. Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası kantarlarına getirilen şekerpancarları, işlenmek üzere silolarda depolanıyor. Fabrikanın çarklarının dönmesiyle birlikte pancarın şekere dönüşüm işlemi de başlayacak.

İlçeye bağlı Doğan Mahallesi’nde çiftçilik yapan Levent Ceran, pancarın ekiminden çapasına ve sulamasından sökümüne kadar olan süreçte çok büyük emek ve zahmet harcadıklarını söyledi.

Verdikleri emeğin karşılığını almaya başladıklarını belirten Ceran, “Pancar, çok zahmet ve emek isteyen bir ürün. Nisan ayında ektiğimiz tohumların filizlenmesinden bugüne kadar gece gündüz demeden çalıştık. Çok şükür bugün de hasada başladık. Genelde makine ile söküm yapıyoruz. Makineyle daha kısa sürede ve daha az maliyetle söküm imkanı var. Ancak bu tarlamızın yapısından dolayı elle söküm yapmak zorunda kaldık. İşçiler, sabahın ilk ışıkları ile tarlaya geliyor. Kanca yardımıyla sökülen pancarlar, yapraklarından temizlendikten sonra yığın yapılıyor. Traktörle de römorklara yükledikten sonra fabrikaya doğru yola çıkıyor” dedi.

Pancarın verim ve şeker oranı konusunda ümitli olduklarını dile getiren Ceran, “Pancarda çiftçi için önemli olan 2 konu var. Birincisi en yüksek verimi almak; ikincisi de 16 poların üzerinde şeker oranını yakalamak. Şuan dekara 8 ton gibi bir verim ele ediyoruz. Polar oranı da iyi. Bunlar ilk söküm rakamları olduğu için net bir şey söylemek erken. Önümüzdeki günlerde hem verim hem de polar oranlarının yükselmesini bekliyoruz. Tüm çiftçilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyoruz” ifadelerini kullandı.














Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Şekerpancarının Tatlı Ve Bir O Kadar Da Zahmetli Yolculuğu Başladı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.