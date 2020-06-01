Şekerpancarı tarlalarında yerinde inceleme yapıldı

Mutlucan Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Mutlu, üreticinin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, “Üretimin her anında çiftçimize rehberlik etmeyi en büyük görev sayıyoruz” dedi.

Ekim dönemini geride bırakan Elbistan ve Afşin’deki şekerpancarı üreticisi, ürünlerinden en çok verimi alabilmek için tarladaki mesaisine devam ediyor. Şekerpancarının en iyi şekilde büyümesinin sağlanması için bu dönemdeki müdahaleler de büyük önem arz ediyor. Mantar ya da diğer hastalık etmenleri ile mücadele de üretimi etkileyen faktörlerin başında geliyor. Mutlucan Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Mutlu, 2 üniversiteden gelen bilim insanları ve fabrika teknik personeli ile birlikte sahada incelemelerde bulundu. Tarladaki çiftçilerle yaşanan sorun ve sıkıntılarla ilgili görüş alışverişinde bulunan Mutlu, yaptığı değerlendirmede, “Elbistan ve Afşin’deki şekerpancarı üreticilerinin karşılaştığı sorunları tarlada yetiştirme döneminde çözüm üretmek için inceleme çalışmaları başlattık” diye konuştu.

Bu gezileri daha da sıklaştıracağını ve her fırsatta üreticilerinin yanında olduğunu dile getiren Mutlu, Elbistan ovasının sadece şekerpancarı üretimi bakımından değil bir bütün olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Çiftçilerin her türlü probleminin çözümü için kurumsal desteklerini vereceklerinin altını çizen Mutlu, “Bu amaçla konularında uzman akademisyenlerin öncülüğünde araştırma grubu kurulmuştur. Araştırma grubumuz, haftanın her günü arazi çalışmalarında şekerpancarı üreticilerine hastalıklar, zararlılar, bitki besleme, sulama ve diğer bakım konularında rehberlik yapmaktadır. Geçtiğimiz hafta yapılan arazi çalışmalarında; şekerpancarı tarlalarında biotik hastalık etmenlerinden; siyah kök çürüklüğü, fusarium solgunluğu gibi fungal patojenlere karşı çiftçilere reçeteler önerilmiştir. Şekerpancarı tarlalarında tarla sarmaşığı, yabani hardal, tarla sirkeni, tarla küskütü ve köygöçüren gibi yabancı otlar tespit edilmiştir. Boz kurt gibi zararlıları yerinde teşhis ederek çiftçilere mücadele konusunda teknik destek sağlanmaktadır. Abiotik faktörlerden tuzluluk, aşırı gübreleme ve aşırı yağışlar sonucu oluşan fizyolojik hastalıklar, tarlada ürün rotasyonu (münavebe) yapılmadığından meydana gelen fizyolojik hastalık ve problemlere karşı çözüm önerileri çiftçilere sunulmuştur” ifadelerini kullandı.

Çalışmalardan ve sahada edinilen bilgilerden hareketle bakanlık seviyesinde önlemler alınmasının ve çözüm üretilmesinin takipçisi ve destekçisi olacaklarını ifade eden Şenol Mutlu, toprağın ve üretimin kıymetine vurgu yaptı.