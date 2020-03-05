Şekerpancarı tarımı konuşuldu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı başkanlığındaki panel, Afşin Belediyesi Kültür Evinde düzenlendi.

Panelin açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt, şekerpancarının Türkiye için stratejik bir ürün olduğunun altını çizdi.

Türkiye’de şekerpancarı üretiminin 1950’li yıllardan itibaren gelişim sağlandığını ve arttığını belirten Bozkurt, ülkemizin, yıllık 2,5 milyonluk üretim rakamı ile dünyada 5.sırada yer aldığını söyledi.

Daha sonra mikrofona davet edilen Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ise, lavanta yetiştiriciliği konusuna değindi.

Belediye olarak, peyzaj çalışmaları için üretilen lavanta bitkisini 6 yılın sonunda gelir elde edecek bir düzeye getirdiklerini kaydeden Güven, “ İlçemizde 360 dönümlük bir alana lavanta ekimi yaptık. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye’nin en büyük lavanta yağı üretim tesisi Afşin Belediyesi İktisadi İşletmesi olacak. Bununla alakalı çalışmalarımızı tamamladık, tesisimizi kurduk. Ayrıca pazarlama ağını oluşturduk, markamızın tescilini yaptık. Efsus ismini verdiğimiz marka, kozmetik sektöründe çokça duyulan bir marka olacak. Bunun yanı sıra önümüzdeki bu yaz çıkaracağımız lavanta yağlarının müşterisi hazır. Ünlü bir sabun firması ilçemizde üretilecek lavanta yağlarının hazır müşterisi. Lavanta ile çiftçilerimize yeni bir alternatif ürün sağlamayı arzu ediyoruz. İlçemiz bir sanayi şehri değil. Afşin’i harekete geçirecek potansiyelin tarımdan geçtiğini çok iyi biliyoruz. Bizim ekonomik potansiyelimiz ve gücümüz çiftçilerimizden geliyor. Çiftçilerimiz ne kadar çok gelir elde ederse ilçemizde o kadar kazanır” dedi.

Panelde konuşmaların ardından öğretim üyeleri tarafından, çiftçilere, şeker pancarı yetiştiriciliği ve hastalıkları konularında bilgi verildi.

Panele, Afşin Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tamer Rızaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan, İlçe Müftüsü Hayrullah Balta, Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlbey Demir, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Emiroğlu, mahalle muhtarları ile çok sayıda çiftçi katıldı.











