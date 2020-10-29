Şekerpancarı alım fiyatı açıklandı

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, açıklanan şekerpancarı baz alım kesin fiyatının beklentilerin altında kaldığını söyledi.

Türkşeker, yüzde 16 polar şeker ihtiva eden firesi düşürülmüş net 1 ton A kotası şeker pancarı baz alım kesin fiyatı 336 TL olarak açıkladı. Hasadın ortalarında gelen bu açıklamada, belirlenen fiyatın 2021 yılı için de baz alım avans fiyatı olarak uygulanacağı belirtildi.

Pancar fiyatlarıyla ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, çiftçiyi memnun edecek bir rakam olmadığının altını çizdi.

Geçen yıl 300 lira olan 16 polar şeker pancarında fiyat artışının yüzde 11’e tekabül ettiğini kaydeden Başkan Bulut, “Yeni fiyat, Üretim maliyetleri ve enflasyonun altında kaldı” şeklinde konuştu.

Bakan Bulut, “Çiftçimiz, pandemi sürecinde yaşanan sorunlar, enflasyon ve girdi maliyetlerinde artışı da göz önünde bulundurarak, 2020 yılı için ton başına 400 lira gibi bir fiyat beklentisi içindeydi. Ancak, açıklanan rakam, beklentilerin çok altında kaldı. Üretim maliyetinin altında ezilen çiftçimizin bu fiyata sevinmesi çok zor. Şekerpancarı stratejik bir üründür. Girdilerde yaşanan artışlara göre en azından çiftçi için maliyeti kurtaran bir fiyat verilseydi, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte çiftçimiz de emeğinin karşılığını almış olurdu” dedi.

Poların yüzde 16’nın üzerine çıkması halinde fiyatın da yükseleceğini hatırlatan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Polar arttıkça fiyatta artıyor. Daha önceki yıllarda çiftçimiz, bir de polar düşüklüğü ile boğuşuyordu. Ancak bu yıl edindiğimiz bilgiler, 16 polar ortalamasının yakalandığını gösteriyor. İnşallah daha yüksek oranlar elde edilir de çiftçimizin geliri de ona göre artar” şeklinde konuştu.





