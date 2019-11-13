Şekerin arsasındaki imar planına itirazlar reddedildi

Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazlara dair Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) hazırlanan nazım ve uygulama imar plan değişiklikleriyle ilgili Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Özelleştirilen Elbistan Şeker Fabrikası’nın, fabrika alanı dışındaki yaklaşık 1400 dönümlük arsasıyla ilgili Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca (ÖİB) hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişikliğe gidilen yeni planda, yol genişlikleri ve çevresinde kalan planla bağlantısına ilişkin itirazlar kabul edilirken diğer itirazlar ise reddedilmişti. Revizyon sonrasında Ağustos ayında yeniden askıya çıkarılan imar planları ile ilgili yapılan itirazların tamamı reddedilmiş oldu.

Kararda, şu ifadeler kullanıldı:

“Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Kahramanmaraş ili, Elbistan ilçesi, Çiçek ve Pınarbaşı Mahalleleri sınırları içinde yer alan, Elbistan Şeker Fabrikası Alanı parsellerine ilişkin "Gelişme Konut Alanı (Emsal: 1.00 ve Yençok: 5 kat), Ticaret Alanı (Emsal: 1.50 ve Yençok: 5 kat), Toplu İş Yeri (Emsal: 0.50 ve Yençok: 6.50 m), Cami Alanı, Anaokulu Alanı, İlkokul Alanı, Lise Alanı, Sağlık Tesisleri Alanı, Küçük Sanayi Sitesi (Emsal: 0.60 ve Yençok: 2 kat), Sanayi Alanı (Emsal: 1.00 ve Yençok: yapının teknolojik özelliklerine göre belirlenecektir.), Dere (Kanal), Teknik Alt Yapı Alanı (Emsal: 0.50 ve Yençok: 1 kat), Park Alanı, Otopark ve Yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ve 5/7/2019 tarihli ve 1297 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine, karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun ek 3 üncü maddesi ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun geçici 29 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.”