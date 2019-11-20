Şekerden yayılan koku, vatandaşı canından bezdirdi

Özellikle akşam saatlerinde artan koku nedeniyle nefes almakta bile güçlük çeken insanlar, “Evimize giremez olduk; buna kim çare bulacak?” diyerek yetkililere çağrıda bulunuyorlar.

Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası’nda, çamur havuzlarında biriken atık sularıdan yayılan kötü koku, çevrede yaşayan vatandaşların adeta burunlarının direğini sızlatıyor. Evlere de dolan bu kötü koku, özellikle nefes darlığı hastalığı bulunan ya da astım hastası olanlar ile çocukları etkiliyor. Özelleştirilmeden önce de bu sorunları yaşayan bölge halkı, her geçen gün kendisini daha çok hissettiren bu olumsuzluğa mutlaka bir çare bulunması gerektiğini belirtiyor. Özellikle fabrikanın hemen yanı başında bulunan Yunus Emre, Cumhuriyet ve Yeşilyurt Mahallesi’nin bir kısmını boğan kötü koku, akşam saatlerinden sonra dayanılmaz bir hal alıyor.

Vatandaşlar ise, yaşamlarını doğrudan etkilen bu sorunu ortadan kaldıracak olan şirket yetkililerine ve bunu denetleyecek ilgili birimlere seslenerek, “Nefesimiz kesilmeden koku kesilsin” ifadesini kullandılar.

‘Her yıl bu zamanlar da bu pis kokuyu burnumuza ve ciğerlerimize çekmek zorunda mıyız?” sorusunu yönelten vatandaşlar, “Şeker fabrikasından yayılan kötü kokudan evlerimize giremez olduk. Herkesin evinde çocuğu var, yaşlısı var, hastası var. Çocuklarımız akşama kadar evlerin önünde ya da parklarda zaman geçiriyor. Maske mi takalım. Yunus Emre Mahallesi’nde Cumhuriyet Mahallesi’nde nefes alamıyoruz. Kapımızı, penceremizi açamıyoruz. Üretime karşı değiliz ama insan faktörünün de göz ardı edilmemesi gerekiyor. Buraya ne yapılması gerekiyorsa biran önce adım atılmalı. Kötü kokuyla yaşamak kaderimiz olmamalı. Atıksu arıtma tesisi mi yapılacak ya da başka bir önlem mi alınacaksa biran önce alınmalı. On binlerce insanın temiz hava solumaya hakkı yok mu?” şeklinde konuştular.

Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası’nın çamur havuzlarından yayılan kötü koku, vatandaşların hayatını ciddi şekilde olumsuz etkiliyor.