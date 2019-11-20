banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şekerden yayılan koku, vatandaşı canından bezdirdi

Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası’nın çamur havuzlarından yayılan kötü koku, vatandaşların hayatını ciddi şekilde olumsuz etkiliyor.

Şekerden yayılan koku, vatandaşı canından bezdirdi
 Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası’nın çamur havuzlarından yayılan kötü koku, vatandaşların hayatını ciddi şekilde olumsuz etkiliyor.  
Özellikle akşam saatlerinde artan koku nedeniyle nefes almakta bile güçlük çeken insanlar, “Evimize giremez olduk; buna kim çare bulacak?” diyerek yetkililere çağrıda bulunuyorlar. 
Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası’nda, çamur havuzlarında biriken atık sularıdan yayılan kötü koku, çevrede yaşayan vatandaşların adeta burunlarının direğini sızlatıyor. Evlere de dolan bu kötü koku, özellikle nefes darlığı hastalığı bulunan ya da astım hastası olanlar ile çocukları etkiliyor. Özelleştirilmeden önce de bu sorunları yaşayan bölge halkı, her geçen gün kendisini daha çok hissettiren bu olumsuzluğa mutlaka bir çare bulunması gerektiğini belirtiyor. Özellikle fabrikanın hemen yanı başında bulunan Yunus Emre, Cumhuriyet ve Yeşilyurt Mahallesi’nin bir kısmını boğan kötü koku, akşam saatlerinden sonra dayanılmaz bir hal alıyor. 
Vatandaşlar ise, yaşamlarını doğrudan etkilen bu sorunu ortadan kaldıracak olan şirket yetkililerine ve bunu denetleyecek ilgili birimlere seslenerek, “Nefesimiz kesilmeden koku kesilsin” ifadesini kullandılar.
‘Her yıl bu zamanlar da bu pis kokuyu burnumuza ve ciğerlerimize çekmek zorunda mıyız?” sorusunu yönelten vatandaşlar, “Şeker fabrikasından yayılan kötü kokudan evlerimize giremez olduk. Herkesin evinde çocuğu var, yaşlısı var, hastası var. Çocuklarımız akşama kadar evlerin önünde ya da parklarda zaman geçiriyor. Maske mi takalım. Yunus Emre Mahallesi’nde Cumhuriyet Mahallesi’nde nefes alamıyoruz. Kapımızı, penceremizi açamıyoruz. Üretime karşı değiliz ama insan faktörünün de göz ardı edilmemesi gerekiyor. Buraya ne yapılması gerekiyorsa biran önce adım atılmalı. Kötü kokuyla yaşamak kaderimiz olmamalı. Atıksu arıtma tesisi mi yapılacak ya da başka bir önlem mi alınacaksa biran önce alınmalı. On binlerce insanın temiz hava solumaya hakkı yok mu?” şeklinde konuştular.

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mustafa 4 saat önce

Vatandaş termik santralin zehirinden mi kaçsın, şeker fabrikasının pisliğinden mi kaçsın, kömür dumanından mı kaçsın, sokağa çıkamaz olduk..

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
KIYMAYIN ELBİSTANA 5 saat önce

KOKUYU AZALTMANIN MUTLAKA BİR ÇARESİ VARDIR.ESKİŞEHİR ŞEKER FABRİKASI ŞEHRİN TAM ORTASINDA BU DERECE BİR KOKU YOKTUR KALDI Kİ ELBİSTAN ŞEKER FAB. ÖZELLEŞTİRİLMEDEN ÖNCEDE BU DERECE BİR KOKU OLMUYORDU.ANLADIĞIM KADARI İLE KOKUYU AZA İNDİRMENİN BİR MALİYETİ VAR ÖZEL SEKTÖR DİREK PARA KAZANMAYA ODAKLANDIĞI İÇİN İNSAN SAĞLIĞINI HİÇE SAYARAK BU MALİYETTEN KAÇIYOR.YAZIK BU MEMLEKETE ÇOK YAZIK,BİRİLERİ ISRARLA TERK EDİN ELBİSTAN'I DİYOR BİZLERDE DİRENİYORUZ GİTMEYECEĞİZ DİYE BAKALIM NE OLACAK HERHALDE BİZLER GİDEBİLECEĞİNİZDEN NÜFUSUNUN AZALDIĞINA BAKILIRSA HER YIL AZIMSANMAYACAK DERECEDE NÜFUS EKSİLME HIZI YAŞANIYOR.PARK YAPIYORUZ,GÖL YAPIYORUZ ÇOK GÜZEL EMEKLERİNİZE SAĞLIK HAVAMIZ-KOKUMUZ TEMİZ OLMADIKTAN,NEFES ALAMADIKTAN SONRA NEYE YARAR.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Orhan 5 saat önce

Zabıta çarşıda seyyar satıcı kovalayacağız şeker fabrikasının bu sorumsuzligunu denetlesin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
cesur 5 saat önce

Koku evin içine bile sinmiş mutlaka bir çözüm yolu olmalıtermik santralında çürük gaz kokusu şekerin melas kokusu ne olacak bu vatandaşın hali

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Igrenç koku maduru 3 saat önce

Bu koku insani canindan bezdiriyor. Biran önce durdurulsun lanet koku...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Fahri KILINÇ 3 saat önce

Nurhak ilçesinde görev yapıyorum her gün gidiş geliş yapıyorum Şeker fabrikasının yaydığı pis koku bu yıl önceki yıllara göre çok daha kötü bu da özelleşmeden kaynaklı olduğunu tahmin ediyorum fabrikada yapılan üretimde ya ilaç fazla katılıyor yada maksimum kapasite ile çalıştırılıyor nefes alamıyoruz para uğruna insanlarının sağlığı ile oynanmamalı buna bir çare bulunmalı para bulunur ama sağlık bulunamaz.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ELBİSTAN 4 saat önce

BU NASIL MEMLEKET ANLAMIYORUM HER TÜRLÜ PİSLİK BURADA PINARBASI MAH. OTURUYORUM AKSAM HAFIF BASLIYOR KOKU SABAH KALKTIGIMDA ŞEKER FABRIKASINI EVIMIN ICINDE SANIYORUM BI YANDAN ZEHİRİ Bİ YANDAN PİS KOKUSUUUU

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
DADALOĞLU 3 saat önce

Suriyeye varil bombası atıyorlarmış benim memleketimde de gaz bombası eksik olmuyor yavaş yavaş öldürüyor. Benim milletim!!! UYUYOR eylemse eylem grevse se evet İsyan ne gele gele

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Tüm Yorumlar