Şekerden yayılan koku, vatandaşı canından bezdirdi
Mutlucan Elbistan Şeker Fabrikası’nın çamur havuzlarından yayılan kötü koku, vatandaşların hayatını ciddi şekilde olumsuz etkiliyor.
20 Kasım 2019 Çarşamba 09:35
KOKUYU AZALTMANIN MUTLAKA BİR ÇARESİ VARDIR.ESKİŞEHİR ŞEKER FABRİKASI ŞEHRİN TAM ORTASINDA BU DERECE BİR KOKU YOKTUR KALDI Kİ ELBİSTAN ŞEKER FAB. ÖZELLEŞTİRİLMEDEN ÖNCEDE BU DERECE BİR KOKU OLMUYORDU.ANLADIĞIM KADARI İLE KOKUYU AZA İNDİRMENİN BİR MALİYETİ VAR ÖZEL SEKTÖR DİREK PARA KAZANMAYA ODAKLANDIĞI İÇİN İNSAN SAĞLIĞINI HİÇE SAYARAK BU MALİYETTEN KAÇIYOR.YAZIK BU MEMLEKETE ÇOK YAZIK,BİRİLERİ ISRARLA TERK EDİN ELBİSTAN'I DİYOR BİZLERDE DİRENİYORUZ GİTMEYECEĞİZ DİYE BAKALIM NE OLACAK HERHALDE BİZLER GİDEBİLECEĞİNİZDEN NÜFUSUNUN AZALDIĞINA BAKILIRSA HER YIL AZIMSANMAYACAK DERECEDE NÜFUS EKSİLME HIZI YAŞANIYOR.PARK YAPIYORUZ,GÖL YAPIYORUZ ÇOK GÜZEL EMEKLERİNİZE SAĞLIK HAVAMIZ-KOKUMUZ TEMİZ OLMADIKTAN,NEFES ALAMADIKTAN SONRA NEYE YARAR.
Zabıta çarşıda seyyar satıcı kovalayacağız şeker fabrikasının bu sorumsuzligunu denetlesin
Koku evin içine bile sinmiş mutlaka bir çözüm yolu olmalıtermik santralında çürük gaz kokusu şekerin melas kokusu ne olacak bu vatandaşın hali
Bu koku insani canindan bezdiriyor. Biran önce durdurulsun lanet koku...
Nurhak ilçesinde görev yapıyorum her gün gidiş geliş yapıyorum Şeker fabrikasının yaydığı pis koku bu yıl önceki yıllara göre çok daha kötü bu da özelleşmeden kaynaklı olduğunu tahmin ediyorum fabrikada yapılan üretimde ya ilaç fazla katılıyor yada maksimum kapasite ile çalıştırılıyor nefes alamıyoruz para uğruna insanlarının sağlığı ile oynanmamalı buna bir çare bulunmalı para bulunur ama sağlık bulunamaz.
BU NASIL MEMLEKET ANLAMIYORUM HER TÜRLÜ PİSLİK BURADA PINARBASI MAH. OTURUYORUM AKSAM HAFIF BASLIYOR KOKU SABAH KALKTIGIMDA ŞEKER FABRIKASINI EVIMIN ICINDE SANIYORUM BI YANDAN ZEHİRİ Bİ YANDAN PİS KOKUSUUUU
Suriyeye varil bombası atıyorlarmış benim memleketimde de gaz bombası eksik olmuyor yavaş yavaş öldürüyor. Benim milletim!!! UYUYOR eylemse eylem grevse se evet İsyan ne gele gele
Vatandaş termik santralin zehirinden mi kaçsın, şeker fabrikasının pisliğinden mi kaçsın, kömür dumanından mı kaçsın, sokağa çıkamaz olduk..