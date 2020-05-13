Şeker fabrikasının özelleştirme dışındaki 371 dönüm arazisi kiralanacak

Elbistan Şeker Fabrikası’nın özelleştirme kapsamı dışında kalan ve mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye (Türkşeker) ait olan 371 bin 600 metrekarelik tarım arazisi, 1 yıllığına kiralanacak. Söz konusu arazinin kiralanması ile ilgili olarak Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğü’nce ilan yayımlandı.

İlana göre, kiralanacak arazi 4 parselden oluşuyor. En büyüğü 170 dönüm olan tarım arazileri, Gagur Yazısı ve Kurtlu Burun mevkilerinde yer alıyor. 16 bin 500, 36 bin 600, 139 bin 500 ve 179 bin metrekare olarak belirtilen 4 parselin toplam büyüklüğü ise 371 bin 600 metrekareye ulaşıyor. İhale, 20 Mayıs Perşembe günü saat 14.00’te Malatya Şeker Fabrikası’nda açık ihale usulüyle yapılacak. Alım-Satım ve İhale Komisyonunun, teklif fiyatlarını düşük bulması halinde açık artırma veya pazarlık usulüne gidilebilecek. Söz konusu taşınmazlar peşin bedelle kiralanacak ve kiralama bedelinin tamamı peşin olarak alınacak. Kiralanacak tarım arazilerinin tamamına fiyat teklifi verilecek.

İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerden; teklif mektubu, teminat belgesi, imza sirküleri, temsil durumunda noterden onaylı vekaletname, şartnamenin istekli tarafından imzalanmış örneği ve nüfus cüzdanı örneği istenecek. Tüzel kişilerden ise; teklif mektubu, teminat belgesi, imza sirküleri, temsil durumunda noterden onaylı vekaletname, şartnamenin istekli tarafından imzalanmış örneği istenecek.

İstekliler, teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek.