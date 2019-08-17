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Şeker fabrikasının arsasıyla ilgili imar planı revizyonu onaylandı

Özelleştirilen Elbistan Şeker Fabrikası’nın fabrika alanı dışında kalan arsasında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca (ÖİB) hazırlanan imar planları, revizyonun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

Şeker fabrikasının arsasıyla ilgili imar planı revizyonu onaylandı
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Değişikliğe gidilen yeni planda, yol genişlikleri ve çevresinde kalan planla bağlantısına ilişkin itirazlar kabul edilirken diğer itirazlar ise reddedildi.

Özelleştirilen Elbistan Şeker Fabrikası’nın, fabrika alanı dışındaki yaklaşık 1400 dönümlük arsasıyla ilgili Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca (ÖİB) hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı. İmar planı revizyonunda yaklaşık 1400 dönümlük alanda düşük yoğunluktaki gelişme konut alanları için emsal değer 1.00 olurken en çok da 5 kata kadar bina yapımına izin verilecek. Arsanın büyük bölümü sanayi alanı ve küçük sanayi alanı olarak ayrıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu’nun gereklerini yerine getirilmesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkili kılındı.

Kararda, şu ifadeler kullanıldı:

“Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Kahramanmaraş ili, Elbistan ilçesi, Çiçek ve Pınarbaşı Mahalleleri sınırları içinde yer alan, Elbistan Şeker Fabrikası Alanı parsellerine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ve Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 8/2/2018 tarihli ve 2018/20 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda; yol genişlikleri ve çevresindeki planla bağlantısına ilişkin itirazların kabul edilmesine, diğer itirazların reddedilmesine; neticede söz konusu parsellere ilişkin "Gelişme Konut Alanı (Emsal: 1.00 ve Yençok: 5 kat), Ticaret Alanı (Emsal: 1.50 ve Yençok: 5 kat), Toplu İş Yeri (Emsal: 0.50 ve Yençok: 6.50 m), Cami Alanı, Anaokulu Alanı, İlkokul Alanı, Lise Alanı, Sağlık Tesisleri Alanı, Küçük Sanayi Sitesi (Emsal: 0.60 ve Yençok: 2 kat), Sanayi Alanı (Emsal: 1.00 ve Yençok: yapının teknolojik özelliklerine göre belirlenecektir.), Dere (Kanal), Teknik Alt Yapı Alanı (Emsal: 0.50 ve Yençok: 1 kat), Park Alanı, Otopark ve Yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ekli 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun onaylanmasına, karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun ek 3 üncü maddesi ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun geçici 29 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.”

 


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vatandaş 6 gün önce

bayağı da YEŞİL alan varmış; birilerinin canı çekmesin şimdi:-)

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Emre ÖZDEMIR 6 gün önce

Belediyemiz bünyesinde kooperatif şeklinde konut projesi yapılmalı.

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Bayram iaya 6 gün önce

Araziye su an pancar ekmisler pancar mutlucan air kira vermemis 1350 donum pancar ekmis

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A inanç 6 gün önce

Hayırlı olsun da orada küçük sanayinin ne işi var memleketin temiz havaya ihtiyacı nicin ileriye dönük planlama yapmazlar yazık yine her şey Arap sacı

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Vatandaş 6 gün önce

Yiyin yiyin Doymak bilmeyen Kör insanlar yiyin bakalım Nerden çıkacak

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Elbistanlı 4 gün önce

O kadar özelleştirme yapıldı Elbistan Şeker i en kuruşçu, en kötü firma aldı.Çalışan 3-5 adam var onlarda canından bezmiş

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VATANDAŞ 6 gün önce

5 kat nedir sayin baskanim 8 kat neden vermiyorsunuz bence kim ne derse desin en ideal olani 8 kattir.El birligiyle Elbistan i batirdiniz hepinizi tebrik ediyoruz

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Serkan 6 gün önce

İmara açılacağına vatandaşa yeşil alan park bahçe olsaymış şimdi ne olacak o arsalar kime Güler kader kimler sayesinde

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