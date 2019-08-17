Şeker fabrikasının arsasıyla ilgili imar planı revizyonu onaylandı

Değişikliğe gidilen yeni planda, yol genişlikleri ve çevresinde kalan planla bağlantısına ilişkin itirazlar kabul edilirken diğer itirazlar ise reddedildi.

Özelleştirilen Elbistan Şeker Fabrikası’nın, fabrika alanı dışındaki yaklaşık 1400 dönümlük arsasıyla ilgili Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca (ÖİB) hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı. İmar planı revizyonunda yaklaşık 1400 dönümlük alanda düşük yoğunluktaki gelişme konut alanları için emsal değer 1.00 olurken en çok da 5 kata kadar bina yapımına izin verilecek. Arsanın büyük bölümü sanayi alanı ve küçük sanayi alanı olarak ayrıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu’nun gereklerini yerine getirilmesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkili kılındı.

Kararda, şu ifadeler kullanıldı:

“Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Kahramanmaraş ili, Elbistan ilçesi, Çiçek ve Pınarbaşı Mahalleleri sınırları içinde yer alan, Elbistan Şeker Fabrikası Alanı parsellerine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ve Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 8/2/2018 tarihli ve 2018/20 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda; yol genişlikleri ve çevresindeki planla bağlantısına ilişkin itirazların kabul edilmesine, diğer itirazların reddedilmesine; neticede söz konusu parsellere ilişkin "Gelişme Konut Alanı (Emsal: 1.00 ve Yençok: 5 kat), Ticaret Alanı (Emsal: 1.50 ve Yençok: 5 kat), Toplu İş Yeri (Emsal: 0.50 ve Yençok: 6.50 m), Cami Alanı, Anaokulu Alanı, İlkokul Alanı, Lise Alanı, Sağlık Tesisleri Alanı, Küçük Sanayi Sitesi (Emsal: 0.60 ve Yençok: 2 kat), Sanayi Alanı (Emsal: 1.00 ve Yençok: yapının teknolojik özelliklerine göre belirlenecektir.), Dere (Kanal), Teknik Alt Yapı Alanı (Emsal: 0.50 ve Yençok: 1 kat), Park Alanı, Otopark ve Yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ekli 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun onaylanmasına, karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun ek 3 üncü maddesi ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun geçici 29 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.”



