Şeker Fabrikası’nda revizyon başlıyor

1985 yılında üretime başlayan Elbistan Şeker Fabrikası, Ocak ayı başında tamamlanan 32. Kampanya Döneminin ardından, revizyona alındı. Yaklaşık 6 ay sürecek olan revizyon çalışmaları kapsamında fabrikadaki tüm makine ve teçhizat bakımdan geçirilerek, yeni kampanya dönemine hazır hale getirilecek.

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayii İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Elbistan Şube Başkanı Mehmet Kılıç, yaklaşık 110 gün süren 32. Kampanya Dönemi’nde çiftçiden 460 bin ton şeker pancarı alındığını ve bu pancardan firesi çıkıldıktan sonra 411 bin tonunun fabrikada işlendiğini söyledi.

Elbistan Şeker Fabrikası’nda düşünüldüğü gibi yılın sadece 110 gününde çalışma yapılmadığını, kampanya süresinin sona ermesinin ardından fabrikanın revizyona alındığını ve yeni kampanya dönemine kadar bu çalışmaların sürdüğünü anlatan Kılıç, revizyon çalışmalarının da fabrika işçileri tarafından yapıldığını kaydetti.

Revizyon çalışmalarında geçici işçilere de yer verildiğini belirten Kılıç, geçici işçilerin anlaşma gereği her yıl 170 gün çalıştıklarını, bu nedenle geçici işçilerin 40 gün daha fabrikadaki revizyon çalışmalarına katkı sunacaklarını aktardı.

Elbistan Şeker Fabrikasının günlük 3 bin 800 ton şeker pancarı işleme kapasitesine sahip olduğunu belirten Kılıç, zaman zaman bu kapasitenin üzerine çıkarak, 4 bin 200 tonlara kadar ulaştıklarını ifade ederek, şunları söyledi:





“8 Eylül 2016 tarihinde çiftçiden şeker pancarı alımı ile başlayan 32. Kampanya Dönemi, 2017 Ocak ayı başında sona ermişti. Kampanya süresinin tamamlanmasının ardından, bazı makinelerin sökümü fabrika sıcak iken tamamlandı. İşçi arkadaşlarımızın kampanya izni kullanmalarının ardından, fabrikada genel revizyona başlayacağız. 2017-2018 kampanya dönemine fabrikamızı hazır etmek amacıyla yaklaşık 6 ay süreyle bu çalışmalar yapılacak. Kadrolu işçiler tarafından yapılacak olan revizyon çalışmalarına, 40 süre ile geçici işçiler de dahil olacaklar. Geçici işçi arkadaşlarımız sözleşme gereği her yıl 170 gün süre ile çalışıyorlar. kampanya döneminin ardından kalan 40 günlük süreyi de revizyon çalışmalarında tamamlayacaklar. Fabrika yönetimi tarafından ne zaman çağırılırlarsa o zaman gelip görevlerini yerine getirecekler. Bu süre zarfında fabrikamızı yeni döneme hazırlayacağız. Bakım ve onarımını gerçekleştireceğiz.”

Elbistan Şeker Fabrikası’nda çalışmaların yılın 12 ayı sürdüğünü dile getiren Kılıç, “Fabrikamızda sadece kampanya döneminde çalışma yapılmıyor. Yılın 12 ayı fabrikamızda çalışma yapılıyor. Arkadaşlarımız özveri ile çalışıp, fabrikamızı yeniliyorlar” diye konuştu.

Elbistan Şeker Fabrikası’nda 8 Eylül 2016 günü pancar alımı ile başlayan 2016-2017 Kampanya Döneminde çiftçiden 460 bin 500 ton şeker pancarı alındı. 422 bin 720 ton pancarın bedeli ödenirken, 411 bin ton şeker pancarı fabrikada işlendi. Kampanya süresi sonunda 48 bin 50 ton kristal toz şeker üretilirken, 17 bin 970 ton melas, 96 bin 800 ton yaş küspe üretimi yapıldı.



