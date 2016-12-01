Şeker Fabrikası’na atık su arıtma tesisi geliyor

AK Parti İlçe Başkanı Yunus Kaan Kısaca, Şeker Fabrikaları Genel Müdürü ve Özelleştirme Daire Başkanı Ahmet Aksu ile görüşmelerde bulunduklarını ifade ederek, “Elbistan Şeker Fabrikası Atık Su Arıtma Tesisinin 2017 yatırım programında yer alması için gerekli bütün çalışmalar yapılıyor” dedi.

Elbistan Şeker Fabrikası’nın kampanya dönemine Ceyhan Nehri’ne bıraktığı atıklar ve devamında yaşanan sorunlar nedeniyle Ankara’da, Şeker Fabrikaları Genel Müdürü ve Özelleştirme Daire Başkanı Ahmet Aksu ile görüştüklerini belirten Kısaca, atık su arıtma tesisinin 2017 yılı yatırım programına alınması için tüm girişimlerin başlatıldığını söyledi.

64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’ın desteği ile bir dizi görüşmelerde bulunduklarını ifade eden Kısaca, şunları söyledi:

“Ankara ziyaretimizde şeker fabrikalarının özellikle yaz sezonunda pancar alımıyla birlikte çalışmasıyla Ceyhan Nehrimize kirli suyun bırakılması ve bundan doğan zararlarla ilgili çalışmalarımız olmuştu. Geçtiğimiz hafta içerisinde Ankara ziyaretimizde sayın Bakanımız Mahir Ünal’ın talimatları doğrultusunda yapmış olduğumuz ziyaretlerimizde bununla ilgili bir dizi çalışmalar yapmıştık. Yine bu hafta Şeker Fabrikaları Genel Müdürü ve Özelleştirme Daire Başkanı Ahmet Aksu ile görüştük. Elbistan Şeker Fabrikasıyla ilgili sıkıntıları, sorunları dile getirdik. Bir dosya halinde raporumuzu sunduk, bununla ilgili görüş alış verişinde bulunduk. Ahmet Aksu bey bizi iyi karşıladı. Özellikle çevreye duyarlı davranılacağı konusunda kendilerinin de gayret göstereceğini ve inşallah 2017 yılı bütçesinde olması için gerekli bütün çalışmaları yaparak, Elbistan Şeker Fabrikası’na bir arıtma tesisi yapılması konusunda çalışmalar yapacakları söyledi. Bununla ilgili Elbistan Şeker Fabrikası Müdürümüze talimatları verdiler.”

Ankara dönüşünün ardından hemen Elbistan Şeker Fabrikası’na gittiklerini ve yazışmalar hakkında görüşmelerde bulunduklarını ifade eden Kısaca, “Ankara dönüşü Müdürümüz Ahmet Büyük ile görüştük. Yazışmaların ne aşamada olduğu sorduk. Bu tür işlerin hızlı bir şekilde ilerlemesinde bürokrasinin yapmış olduğu işler ve onun dışında da siyaseten destek olunması gereken durumlar vardır. Bizlerde siyaseten hükümet olarak, iktidar partisi olarak gerekli siyasi desteği sağlamak amacıyla görüşmelerimizi yaptık ki; bu yazışmaların yerine ulaşması ve hızlandırılması ve bir an önce arıtma sisteminin kurulması gerekiyor. Çünkü Yunus Emre Mahallemizde özellikle dinlendirme havuzlarından gelen pis kokular vatandaşlarımızı rahatsız ediyor. Bizlerde yıllardır yapılmayan bu tesis için, biliyorsunuz özelleştirme kapsamına alınmıştı. Özelleştirme kapsamına girmesiyle birlikte yatırım yapılması gündem dışı kalmıştı. Ancak, orada çalışan işçilerimizin talepleri ve kamuoyundan gelen talepler doğrultusunda sayın bakanımız Mahir Ünal, yaptığı görüşmeler sonucunda özelleştirmesini durdurmuştu. Şuan gündemde özelleştirme gözükmüyor. Bizde bir an önce arıtma tesisi kurularak, Elbistan’ımıza vermiş olduğu zararın sona ermesini istiyoruz. Fabrikanın kirli suları su tahliye kanallarından şebekeye giriyor. Şebeke yeterli gelmediği için çünkü yıllar önce yapılmış bir şebeke var ve yoğun bir baskı olunca, Ceyhan Nehrine sızıntılar oluyor. Ceyhan’a akan atıklar nedeniyle, Elbistan girişinde yer alan B Termik Santraline ait su alma istasyonuna kirli su gidiyor. Termik santralde soğutma suyu olarak kullanılan sistemde kirlenmeye neden olduğu için zarara neden oluyor. Orada bir-iki saat, bir gün belki de aylarca sürecek elektrik üretilememesi milli ekonomiye zarar veriyor.”

Ceyhan Nehri’nin korunmasının herkesin görevi olduğunu vurgulayan Kısaca, bazı kişilerin kasıtlı olarak ortaya yaydığı dedikodulara ise itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Son 70 yılın en kurak döneminin yaşandığını dile getiren Kısaca, açıklamasını şu cümlelerle tamamladı:

“Bir taraftan da Elbistan’ın içinden süzülerek akan Ceyhan Nehrimizin temiz kalması, suyunun güzel bir şekilde kullanılması, insanları rahatsız etmemesi için arıtma tesisinin mutlak surette yapılması gerektiğini sayın genel müdürümüzle görüştük. İnşallah 2017 yatırım planına aldırarak, önümüzdeki yıl içinde kurulup, bir sonraki yıl da Ceyhan Nehrinde yaşadığımız sıkıntıların bir daha ortaya çıkmaması için elden ne geliyorsa yapılacaktır. Sadece Ceyhan’daki mevcut durum, santralin su kullanması, şeker fabrikasından gelen atık sudan kaynaklanmıyor. Son 70 yılın en kurak günlerini yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın doğru, güvenilir kaynaklardan bilgi almalarını istiyoruz. Çünkü öyle olaylara şahit oluyoruz ki; elinde sigarası, su şişesi ile sigara izmaritini suya atıp, şişeyi atıp ‘bu yetkililer nerede?’ diye paylaşımlar yapılıyor. Bunların yapmış oldukları tahriklere gelmeyelim. Bilgiyi doğru yerden, doğru kaynaktan alalım. Neden kaynaklandığını görerek davranalım. Elbistan hepimizin, Ceyhan hepimizin. İnşallah bu konuyu takip edeceğiz ve sonuçlandıracağız. Bu gezilerimizde, özellikle kurumlarla görüşmelerimiz nedeniyle bizleri yönlendiren, destekleyen sayın Bakanımız Mahir Ünal’a çok teşekkür ediyorum.”



