Şeker Fabrikası yüzde 100 kapasiteyle çalışıyor

8 Eylül 2016 günü çiftçiden pancar alımı ile başlayan, Elbistan Şeker Fabrikası 32. Kampanya Dönemi’nde 64 gün geride kalırken, bu süre zarfında 356 bin ton şeker pancarı alımı yapıldı. Günlük pancar işleme kapasitesi 3 bin 800 ton olan fabrika yüzde 100 kapasite ile çalışırken, bugüne kadar 27 bin 500 ton kristal toz şeker üretimi gerçekleştirildi.

Elbistan Şeker Fabrikası’nın 32. Pancar Alım Kampanyası yaklaşık 110 gün sürecek. 2017 Ocak ayı başında tamamlanacak olan kampanya süresi boyunca, çiftçiden alınacak olan yaklaşık 450 bin ton şeker pancarının firesi çıkıldıktan sonra 415 bin tonluk kısmı fabrikada işlenecek.

Elbistan Şeker Fabrikası Müdürü Ahmet Büyük, fabrikada yüzde 100 kapasite ile üretim yaptıklarını ifade ederek, kampanya dönemi sonunda yaklaşık 54 bin ton kristal toz şeker üreteceklerini söyledi.

Elbistan Şeker Fabrikası’nın; Elbistan, Afşin, Göksun ve Tufanbeyli bölgelerinden şeker pancarı alımı yaptığını dile getiren Büyük, fabrikanın şeker üretiminin yanı sıra, tarım ve hayvancılığa da doğrudan katkı sağladığını vurguladı.

32. Kampanya Dönemi nedeniyle Elbistan, Afşin, Göksun ve Tufanbeyli bölgelerindeki 60 mahalleden 2 bin 745 çiftçi ile sözleşme yaptıklarını ve 70 bin 800 dekar alanda pancar ekimi gerçekleştirildiğini belirten Büyük, şunları söyledi:

“Elbistan Şeker Fabrikası’nın 32. Alım Kampanyası döneminde 4 bölge 60 mahalle ve 2 bin 745 çiftçi ile sözleşme yaparak, 70 bin 800 dekarda pancar ekimi gerçekleştirildi. 8 Eylül günü çiftçiden pancar almaya başladık, fabrikanın çarkları ise 11 Eylül 2016 günü dönmeye başladı.

Şeker sektörü; ülke kalkınmasında aranacak en temel özellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Pancarın yetiştirilmesi için tarım makine sanayinin gelişmesine katkı sağlayan sektörleri hareketlendirmiş ve tarım makine sanayinin gelişmesine katkı sağlarken üretilen şeker, melas ve yaş küspe ile gıda sanayinin gelişmesine, hayvancılık faaliyetleri için lazım olan yem sanayine katkı sağlamış, alkol ve maya sektörüne önemli hammadde kaynağı oluşmuştur. Fabrikamız, kuruluşundan itibaren bölgesine, Elbistan halkına ve Elbistan ilçemizin kalkınmasında katkı yapmış ve yapmaya devam edecektir.

Bu yıl fabrikamıza bağlı 4 bölge, 60 mahalle ve 2 bin 745 üretici ile üretim sözleşmesi yapılarak 70 bin 800 dekar alanda pancar ekimi gerçekleştirilmiştir. Kampanya süresince; 415 bin ton pancar işlenecek, 54 bin ton kristal şeker, 17 bin ton melas ve 100 bin ton da yaş küspe elde edilecektir.”

356 bin ton pancar alındı