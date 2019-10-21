Şehrin projeleri vatandaşlarla belirleniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşla birlikte yönetim anlayışıyla 2019 – 2024 Projeler ve Eylem Planı Anketi’ni başlattı. Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde yayınlanan anket ile İmar ve Planlama, Ulaşım ve Trafik, Altyapı, Yol ve Meydanlar, Çevre ve Temizlik, Park, Bahçe ve Sosyal Tesisler, Su ve Atıksu, Kültür, Sanat ve Turizm, Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Yerel Kalkınma, Zabıta ve Denetim ile Dijital Dönüşüm başlıkları altındaki174 proje Kahramanmaraşlılar tarafından önceliklendirilecek.

Güngör’den vekillere sunum

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, milletvekilleri ve AK Parti yönetimine geçtiğimiz hafta anket ile ilgili sunumunu yaptı. AK Parti Genel Merkezi’nde, Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Milletvekilleri Habibe Öcal, Ahmet Özdemir, Cihat Sezal ve İmran Kılıç ile AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici’nin yer aldığı toplantıda Başkan Güngör, Kahramanmaraş için hazırlanan ve 174 projeden oluşan eylem planının bilgilendirmesini gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 başlık altında hazırlanan 174 proje milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, üniversite, STK’lar, vatandaşlar ve paydaş kurumlar iş birliği ile önceliklendirilecek. Kısa süre içerisinde tamamlanacak çalışmayla ulaşımdan altyapıya, yol ve meydanlardan park ve bahçe hizmetlerine, kültür sanat çalışmalarından sosyal hizmetlere kadar şehrin uzun dönem yol haritası ortaya koyulmuş olacak. Vatandaşlar Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi internet sitesi http://anket.kahramanmaras.bel.tr üzerinden ankete katılım sağlayabiliyor.



