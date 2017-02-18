‘Şehrin Hafızası’ olan kitaplar, kütüphanede hayat bulacak

Elbistanın Sesi Gazetesi yönetimi, ilçeyle ilgili olarak bu zamana kadar yazılmış tüm eserlerden birer örneğin bulunacağı, ‘Şehrin Hafızası’ isimli bir kütüphane kurmak için çalışmalara başladı. Bu amaçla ilk kitap desteği ise, merhum Şair-Yazar Ali İhsan Kuyumcu’nun kızı Neslihan Kuyumcu’dan geldi. Kuyumcu, babasına ait eserlerden birer tanesini, kütüphaneye bağışladı.

Elbistan’ın tanıtımı, kültürel ve sosyal yönü, ekonomisi, mimarisi, tarım ve hayvancılığı, şairleri, edebiyatı, yazarları ve ozanları gibi birçok alanda yazılmış ve birçoğu ortadan kaybolmuş binlerce eserden birer numune bulmak ve bu eserleri, öğrenciler ve vatandaşların istifadesine sunmak amacıyla oluşturulmasına karar verilen kütüphane, bir anlamda şehrin hafızası olacak.

Elbistanın Sesi Gazetesi Yöneticisi Hasan Göçer, Elbistan ile ilgili bugüne kadar binlerce eserin yayımlandığını ancak, birçoğunun birer-ikişer numune kaldığını ifade ederek, bu eserleri bir araya getirmek amacıyla çalışma başlattıklarını söyledi.

Bugün kütüphanelerde dahi bulunmayan bu eserlerin toplanması ve saklanmasının, Elbistan’ın geleceğine bir yatırım olarak gördüklerini belirten Göçer, ellerinde ilçeye ait eser bulunan vatandaşlardan da destek istediler.

Şehrin Hafızası ismini verdikleri kütüphaneye bir desteğin de, merhum Şair-Yazar Ali İhsan Kuyumcu’nun kızı Neslihan Kuyumcu’dan geldiğini belirten Göçer, yazara ait piyasalarda bulunması belki de imkânsız hale gelen onlarca eserin, kütüphaneye kazandırıldığını kaydetti.

Elbistanın Sesi Gazetesi’ne ait büronun bir odasında oluşturulacak olan kütüphanede sergilenecek kitaplardan isteyen herkesin istifade edebileceğini dile getiren Göçer, yaptığı açıklamada, “Günümüz teknolojisinde artık bütün bilgilerin dijital ortamda saklanılıyor olması, kütüphanelerin ve özellikle de kitapların önemini azaltıyor anlamına gelmemeli. İşte bu gerek ve gerçekliğin ışığında şehrimizde bir hafıza oluşturma çabasına girmek istiyoruz. Gelecek kuşaklara ışık tutması adına Elbistan için yazılan eserlerin toplanabilmesi, Elbistanlı yazarların eserlerinden birer örnekle bu çabanın desteklenmesi, zenginleştirilmesi düşüncesindeyiz. Elbistan eser verme açısından çevresinde en zengin şehirlerden biridir. Onlarca şairin, yazarın ve araştırmacının bulunduğu bir şehirde bunların toplandığı bir kitaplığın olmaması, kültür zenginliği olan bir şehrin kültürel arşive sahip olmaması büyük bir eksikliktir. İleride yapılacak olan akademik ya da kültürel çalışmalarda önemli bir kaynağın el altında bulundurulmasının yararlı olacağını, bu gün yapılan çalışmalarda araştırmacıların ne denli zorluklar çektiklerini gördük. Ve yine gördük ki, bu tür arşivlerin yokluğunda onlarca değer daha gün yüzüne çıkmadan kaybolup gitmektedir” dedi.

Göçer, “Elbistan’ın Sesi Gazetesinin kurumsal kimliği adı altında, böylesi bir arşiv çalışması başlatılmış olup, kazanım elbette bütün Elbistan’ın eseri olacaktır. Bu zenginlik aynı zamanda da şehrimizin hafızası olması bakımından önemlidir. Hiç kimseyi bir başkası olarak görmeden, Elbistan sevdasıyla hareket ederek Elbistan’ın kültürel zenginliğini oluşturmak için çıkacağımız bu yolda herkesin desteğine talibiz ve buna herkes tarafından olumlu cevap verileceğine de eminiz” diye konuştu.

Yapılan çalışmaya destek olmak amacıyla Neslihan Kuyumcu tarafından bağışlanan kitapların, kütüphanenin en güzel köşesinde saklanacağını ve vatandaşların istifadesine sunulacağını dile getiren Göçer, “Bu güzel destekten dolayı sayın Neslihan Kuyumcu’ya çok teşekkür ediyorum. Bu konuda bizlere destek olmak isteyen halkımızın da, bizimle irtibata geçmelerini arzu ediyoruz” dedi.

Şair-Yazar Ali İhsan Kuyumcu’nun kızı Neslihan Kuyumcu ise, babasına ait eserlerin, şehrin hafızası konumunda olacak kütüphanede yer alacak olmasından, onur ve gurur duyacağını söyledi.



