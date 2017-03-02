‘Şehrin Hafızası Kütüphanesi’ne destek sürüyor

Elbistanın Sesi Gazetesi tarafından, Elbistan’la ilgili bugüne kadar yazılmış tüm eserleri bir araya toplamak ve vatandaşların istifadesine sunmak amacıyla oluşturulacak, ‘Şehrin Hafızası’ Kütüphanesi’ne destekler sürüyor. Eğitimci-Araştırmacı Yazar Adnan Güllü, kütüphaneye destek vermek amacıyla kaleme aldığı onlarca eserden birer numuneyi, gazete yönetimine teslim etti.

Şehrin tanıtımı, bugüne kadar Elbistan ile ilgili yazılmış tüm eserleri tek bir noktada toplamak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla bir kütüphane kurmak için çalışmalara başlayan Elbistanın Sesi Gazetesi, yazarlardan da büyük destek görüyor.

Elbistan ile ilgili yazılmış veya içinde Elbistan geçen kitap ve eserlerin yer aldığı özel bir kütüphane kurmak için hazırlıklarını sürdüren Elbistanın Sesi Gazetesi’ne, aynı zamanda gazetede yazarlık ta yapan Eğitimci-Araştırmacı Yazar Adnan Güllü’den de destek geldi. Güllü, uzun yıllar yaptığı araştırmaların ardından kaleme aldığı onlarca eserini, Şehrin Hafızası Kütüphanesi’nde yer bulması amacıyla bağışladı.

Elbistan’ın tanıtımı, kültürel ve sosyal yönü, ekonomisi, mimarisi, tarım ve hayvancılığı, şairleri, edebiyatı, yazarları ve ozanları gibi birçok alanda yazılmış ve birçoğu ortadan kaybolmuş binlerce eserden birer numune bulmak ve bu eserleri, öğrenciler ve vatandaşların istifadesine sunmak amacıyla oluşturulmasına karar verilen kütüphane, bir anlamda şehrin hafızası olacak.

Kaleme aldığı kitapları, Elbistanın Sesi Gazetesi Yöneticisi Hasan Göçer’e teslim eden Adnan Güllü, “Elbistan için yapılan ve büyük değeri olacağını düşündüğüm bu kütüphanenin, ilçeyle alakalı tüm eserleri bir arada bulunduracak olması, çok anlamlı bir çalışmadır. Bu kütüphaneye, Elbistan sevdalısı herkesin katkı sunması gerekir diye düşünüyorum. Bende, yıllarca yaptığım çalışmaların ardından ortaya çıkan eserlerimi, Şehrin hafızası Kütüphanesi’nde yer bulması için, aynı zamanda köşe yazarlığı yaptığım gazeteme hediye etmekten, büyük onur duyuyorum. Bu vesile ile Elbistan’ın geleceğine ışık tutacak bu kütüphanenin oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Elbistanın Sesi Gazetesi Yöneticisi Hasan Göçer ise, yazarların kütüphaneye olan desteğinin anlamlı olduğunu ifade ederek, “Elbistan’ın Sesi Gazetesinin kurumsal kimliği adı altında, böylesi bir arşiv çalışması başlatılmış olup, kazanım elbette bütün Elbistan’ın eseri olacaktır. Bu zenginlik aynı zamanda da şehrimizin hafızası olması bakımından önemlidir. Bu çalışmamıza destek veren Eğitimci-Araştırmacı Yazar sayın Adnan Güllü’ye teşekkür ediyorum” dedi.



