‘Şehrin Hafızası Kütüphanesi’ne Bilgin’den destek

Elbistanın Sesi Gazetesi yönetimi tarafından başlatılan çalışma ile oluşturulmaya başlanan Şehrin Hafızası Kütüphanesi’ne, yazar, şair ve araştırmacılardan destek geliyor. Elbistanlı Eğitimci-Yazar Arif Bilgin, kendi kaleme aldığı onlarca kitabı, kütüphanede yer alması için hediye etti.

Elbistan ile ilgili olan veya içinde Elbistan’la alakalı yazılar bulunan tüm eserleri bir kütüphanede toplamak ve bu kütüphaneyi de hem öğrencilerin, hem de vatandaşların istifadesine sunmak amacıyla girişimde bulunan Elbistanın Sesi Gazetesi, şehrin hafızası konumundaki kitapları toplamayı sürdürüyor.

Bazıları artık yazarının kendisinde dahi bulunmayan, birçoğu ise tek kalmış yüzlerce eseri bir araya getirmek ve gelecek nesillere ulaştırmak amacıyla yapılan çalışmalar, meyvesini vermeye başladı.

Elbistanlı yazar, şair ve araştırmacılar, kitaplarının bu kütüphanede yer alması için harekete geçerken, kütüphaneye bir destek te Eğitimci-Yazar Arif Bilgin’den geldi.

Eğitimci-Yazar Arif Bilgin, kendi kaleme aldığı eserler ile elinde bulunan ve Elbistan’la ilgili olan birçok kitabı, Şehrin Hafızası Kütüphanesi’nde yer alması için Elbistanın Sesi Gazetesi’ne getirdi.

Elbistan’ın tanıtımı, kültürel ve sosyal yönü, ekonomisi, mimarisi, tarım ve hayvancılığı, şairleri, edebiyatı, yazarları ve ozanları gibi birçok alanda yazılmış ve birçoğu ortadan kaybolmuş binlerce eserden birer numune bulmak ve bu eserleri, öğrenciler ve vatandaşların istifadesine sunmak amacıyla oluşturulmasına karar verilen kütüphane, bir anlamda şehrin hafızası olacak.

Elbistanın Sesi Gazetesi Yöneticileri, bugüne kadar Elbistan ile ilgili binlerce eserin yayımlandığını ancak, birçoğunun birer-ikişer numune kaldığını, bazılarının ise yazarlarında dahi bulunmadığını ifade ederek, bu eserleri bir araya getirmek amacında olduklarını söylediler. Bugün kütüphanelerde dahi bulunmayan bu eserlerin toplanması ve saklanmasının, Elbistan’ın geleceğine bir yatırım olarak gördüklerini belirten gazete yöneticileri, ellerinde ilçeye ait eser bulunan vatandaşlardan da destek istediler.

Elbistanın Sesi Gazetesi Yöneticileri, “Elbistan’ın Sesi Gazetesinin kurumsal kimliği adı altında, böylesi bir arşiv çalışması başlatılmış olup, kazanım elbette bütün Elbistan’ın eseri olacaktır. Bu zenginlik aynı zamanda da şehrimizin hafızası olması bakımından önemlidir. Hiç kimseyi bir başkası olarak görmeden, Elbistan sevdasıyla hareket ederek Elbistan’ın kültürel zenginliğini oluşturmak için çıkacağımız bu yolda herkesin desteğine talibiz ve buna herkes tarafından olumlu cevap verileceğine de eminiz. Bu çalışmamıza destek veren Eğitimci-Yazar sayın Arif Bilgin’e teşekkür ediyoruz” dediler.

Aynı zamanda Elbistanın Sesi Gazetesi Yazarı olan, Eğitimci-Yazar Arif Bilgin ise, böylesine güzel ve anlamlı bir çalışmaya destek olmak, Elbistan ile ilgili eserlere katkı sunmak amacıyla birçok eserini kütüphaneye bağışlama kararı aldığını belirterek, “Şehrin Hafızası Kütüphanesi, gerçekten örnek bir çalışma. Elbistan’la ilgili bugüne kadar yazılan yüzlerce eseri bir arada görmek, bu eserlerden herkesin istifade edebilmesine imkân sağlamak amacıyla yapılan çalışmaları takdirle karşılıyorum. Elbistan ile ilgili elimde bulunan tüm eserlerden birer numuneyi bu kütüphaneye hediye etme kararı verdim. İnşallah hayırlı bir çalışma olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.



