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Şehitlerimiz, kabirleri başında dualarla yâd edildi

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ilçe protokolü ile birlikte Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki şehit kabirlerini ziyaret etti.

Şehitlerimiz, kabirleri başında dualarla yâd edildi
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Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Kurban Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şubesi’ni ziyaret etti. Kaymakam Demir’e ziyaret ve programlarında Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutan Vekili Soner Arslan, İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Hasan Sungur, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç eşlik etti. Kaymakam Demir, dernek ziyaretinde Başkan Ragıp Kul ile şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Bu çerçevede ilk olarak Kabaağaç Mahallesi’ndeki şehit polis memuru Durmuş Polat’ın kabri ziyaret edildi. Daha sonra Karaelbistan Mahallesi’ne geçen Kaymakam Demir ve beraberindeki heyet, şehit uzman çavuş Mehmet Şahin, şehit polis Sinan Türkoğlu, şehit er Cuma Potuk’un kabirlerini ziyaret etti. Şehit kabirlerinin ziyaret programı, Akören Mahallesi’nde şehit uzman çavuş Hüseyin Emre Kul’un kabriyle sona erdi. Ziyaretlerde, tüm şehitlerimiz için eller semaya açılarak dualar okundu.

Program sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Kurban Bayramı vesilesiyle şehit ailelerimiz ile birlikte şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ettik. Allah, onlardan razı olsun. Vatan onlara minnettardır. Onların yaptıkları fedakârlığı asla ödeyemeyiz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Tüm gazilerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Şehit ailelerimize, gazilerimize ve ailelerine hayırlı bayramlar temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul da, Kaymakam Demir ve beraberindeki heyete teşekkür etti.














 



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ŞehitlerimizKabirleri Başında Dualarla Yâd Edildi
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Ersin Erdem 1 hafta önce

Küçükyapalak köyünde de bir şehit var. Hatırlatayım istedim; nedense son yıllarda ziyaret etmek kimsenin aklına gelmiyor...

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Tanju Polat 1 hafta önce

Öncelikle Abim Şehit Durmuş POLAT olmak üzere Rabbim hepsinin mekanını Cennet eylesin...

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