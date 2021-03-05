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Şehitlerimiz için Ankara’da devlet töreni düzenlenecek

Bitlis’te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker için Elazığ’da uğurlama töreni düzenlendi.

Şehitlerimiz için Ankara’da devlet töreni düzenlenecek
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Törene Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, şehit aileleri, silah arkadaşları ve diğer yetkililer katıldı. Ambulanslarla törenin düzenlendiği Elazığ Havalimanına getirilen şehitlerimizin Türk bayrağına sarılı naaşları, silah arkadaşlarının omuzlarında katafalka konuldu.

Saygı duruşunda bulunulan törende, şehitlerimizin öz geçmişleri okundu. İl Müftüsü Selami Aydın'ın okuduğu dua ve helallik alınmasının ardından şehitlerimizin cenazeleri yapılacak devlet töreni için askeri uçakla Ankara'ya gönderildi.

Düşen helikopterde şehit olan Afşinli Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz (28) ile Onikişubat ilçesi nüfusuna kayıtlı Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in naaşları, 6 Mart Cumartesi günü memleketlerinde toprağa verilecek.




















Yerel Manşetler
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Şehitlerimiz Için Ankara’da Devlet Töreni Düzenlenecek