Şehitler ve Gaziler Derneği’nden MHP’ye hayırlı olsun ziyareti

Başkan Gül, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen olağan kongre ile MHP Elbistan İlçe Başkanı seçilen Üzeyir Bostan ve yönetimine hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Ziyarette değerlendirme yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul, “Sayın başkana ve yönetimine başarılar diliyoruz. Biz dernek olarak siyaset üstü bir noktadayız. Bu doğrultuda da MHP Elbistan İlçe Teşkilatı’nı ziyaret ettik. İlçe Başkanı Üzeyir Bostan’a ve yeni yönetimine hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek yönetimi ile bir süre sohbet etti.