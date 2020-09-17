Şehitler ve Gaziler Derneği’nden Binbaşı Sert’e ziyaret

Yaklaşık 3 yıldır Elbistan’da görev yapan İlçe Jandarma Komutanı Sinan Sert, 30 Ağustos’ta binbaşılığa terfi etti. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul ve yönetimi de terfi eden Binbaşı Sert’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Burada bir değerlendirme yapan Başkan Kul, Binbaşı Sert’in, şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilendiğini söyledi.

Başka Kul, “Sayın komutanımızın rütbe terfisi bizleri çok sevindirdi. Kendisine ilçemizde ve bundan sonra görev yapacağı yerlerde başarılar diliyoruz. Kendisini tebrik ediyoruz” dedi.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehit yakınları ve gazilerimizi her zaman baş tacı edeceklerini söyledi.