Şehitler ve Gaziler Derneği’nden akülü tekerlekli sandalye hediyesi

Küçükyapalak Mahallesi’nde yaşayan bedensel engelli Veki Öksüz’ün, yaşamını kolaylaştırmak için harekete geçen Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul ve yönetimi, manuel tekerlekli sandalye kullanan gence, akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Dernek olarak engelli vatandaşlar için ellerinden gelen desteği sunmaya hazır olduklarını belirten Başkan Kul, “Elbistan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği olarak Küçükyapalak Mahallesi’nde ikamet eden engelli kardeşimiz Veli Öksüz’e akülü tekerlekli sandalye hediyesinde bulunduk. Sandalyenin temininde emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dernek olarak, ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımıza her zaman elimizden geleni yapacağız. Sandalye bağışında bulunmak isteyen ve ihtiyacı olan hemşerilerimiz bizimle iletişime geçebilirler. Dernek olarak her zaman veren el olmak için gayret sarf etmekteyiz. Kardeşimizin hayatına bir nebze olsun katkı sunabildiysek ne mutlu bize” dedi.

Bedensel engelli Veli Öksüz’ün ailesi de, “Bu sandalyenin gelmesiyle Veli’nin yaşamı biraz daha kolaylaşacak. Dışarıda bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan gezebilecek. Hediye için çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.



