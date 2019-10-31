Şehitler Ormanında 500 fidan toprakla buluştu

Fidan dikim etkinliğine Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, Elbistan İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Soner Arslan, TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç, savcı ve hakimler ile denetimli serbestlik yükümlüleri katıldı.

Şehitler Hatıra Ormanı’nda düzenlenen fidan dikme töreninin ardından bir değerlendirmede bulunan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, şunları söyledi:

“Güzel bir ağaçlandırma faaliyetinde birlikteyiz. Her şey daha güzel, daha yaşanabilir Elbistan için, gelecek nesillere daha güzel bir miras bırakmak için biz de kaymakamlık olarak büyük bir şevkle, büyük bir coşkuyla Elbistan’ın daha güzel, daha yeşil olması için hep katılıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızı bu çalışmalarımıza destek olmaya davet ediyorum.

Göksun Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilen 500 fidanın denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından toprakla buluşturulduğunu belirten Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, “Şehitler Ormanına denetim serbestlik hükümlülerimiz tarafından bugün 500 adet fidanın dikimini gerçekleştiriyoruz. TEMA Vakfı, Denetimlik Serbestlik Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı hep birlikte bu projeye imza atıyoruz. Kaymakamımız, belediye başkanımız, hakimlerimiz, savcılarımız, kamu kurumlarımız, özellikle infaz koruma memurlarımız ve yükümlülerimizle birlikte ağaç dikimini gerçekleştiriyoruz. Ormanlar, gerçekten ekolojik dengenin vazgeçilmez parçaları. Bu noktada elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah yakın zamanda ‘Adalet Ormanı’nı da hayata geçireceğiz. Karaelbistan’da 85 dönüm alanın bize tahsisini talep ettik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uygun görürse oraya da 85 dönüm alana ceviz, badem gibi ekonomik ürün veren fidanlar dikeceğiz. Biz burada ağaçları dikerken takibini de yapacağız. Sulamasını, bakımını gerçekleştireceğiz. Güzel bir proje, güzel bir çalışma olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise Elbistan’da hızla ağaçlandırma çalışması yapılması gerektiğine dikkat çekerek, “Elbistan ağaçlardan yoksun bir şehir. Hızla ağaçlandırılması gereken bir şehir. Çevre kirliği, hava kirliliği bun anlamda hep şikayet ettiğimiz hususlar. Şikayet etmektense biz karanlığa karşı bir mum yakmak gerektiğini düşünüyoruz. Elinde bir fidan bulunuyorsa kıyamet kopsa dahi onu dikmemizi söyleyen bir peygamberin ümmetiyiz. Biz belediye olarak Milli Emlak’le görüştük. Elimizdeki ağaçlandırmaya müsait olan gayrimenkullerin tamamını özellikle dağ eteklerinden başlayarak bir ağaçlandırma yapıyoruz. Bu konuda TEMA yetkilileri, Orman İşletme yetkililerimiz bize yardımcı oluyor. Fidanları toprakla buluşturmak, Elbistan’ın hava kirliliğini giderme ile ilgili eyleme harekete geçmenin vaktidir” şeklinde konuştu.

Ağaçlandırma çalışmaları konusunda bir farkındalık oluşturma gayreti içerisinde olduklarını belirten TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç da, “Biz geçen seneden beri TEMA Vakfı olarak Elbistan’da ağaçlandırma çalışması konusunda bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Başkanımızın yönetimiyle birlikte güzel işlere adım atacağımıza inanıyoruz. Kendisi bize çok büyük destek veriyor. Başlangıçta yeşil alanların belirlenmesi ve onların tespit edilip yeşillendirilmesi konusunda bize çok büyük destek oluyorlar. TEMA Vakfı biliyorsunuz bir halk hareketi. Halkı hareketlendirmek için etkin olan bir vakıftır. Teknik olarak belediyeye çok fazla ihtiyacı var. Sayın başkanım bu anlamda çok destek oluyor. Elbette ki projelerimiz olacak. Biliyorsunuz ki Kaynarca bölgesinde çok güzel çalışma yürütüyor kendileri. Biz de ağaçlandırma ve oranın yeşillendirilmesi konusunda kendilerine destek olmak için elimizden geleni yapacağız. Bütün halkımızı da yapılan bu çalışmalara davet ediyorum” dedi.





Fidan dikim etkinliği, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.