Şehitler Meyve Ormanı’nda fidanlar toprakla buluştu

Soğuk hava ve yağışa aldırmayan 7’den 70’e birçok kişi, kazma ve küreklerle açtıkları çukurlara fidan dikmek için adeta yarıştı.

DAKUD bünyesinde bulunan Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği, bu yıl ikincisini düzenlediği ve şehitlerimize adadığı ‘Şehitler Meyve Ormanı’ projesini ilçeye bağlı Evcihüyük Mahallesi’nin Kızılseher bölgesinde hayata geçirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği’nin desteği ile temin edilen ceviz, elma, ahlat, alıç gibi meyve fidanları ile çam ve sedir fidanları geniş bir katılımla uygun noktalara dikildi. Etkinliğe, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan, DKMP Elbistan Şefi Güray Türk, Doğan Mahalle Muhtarı Önder Kerek, DAKUD Başkanı Ömer Ünsal, ELOFF Başkanı Galip Şahin, Elbistan Dağcılık Kulübü üyeleri ve çok sayıda doğa gönüllüsü vatandaş katıldı.

Etkinlikle ilgili olarak değerlendirme yapan Şar Dağı Avcılar Balıkçılar ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Hasan Başaran, şehitlerimiz adına hatıra ormanı oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Oluşturulan fidanlığa ‘Şehitler Meyve Ormanı’ adının verildiğini belirten Başkan Başaran, “Bugün burada şehitlerimiz için fidan dikiyoruz. Burada farklı türlerden 1000 fidanımız var. Hem şehitlerimizin anısına hem de doğaya sahip çıkma adına çam değil meyve fidanları da dikiyoruz. Geçtiğimiz yıl da böyle bir etkinlik düzenlemiştik. Bu yıl, havanın soğuk ve yağışlı olmasına rağmen bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir organize oldu. Özellikle çocukların, küçük elleri ile şehitlerimizi yâd etmek ve daha yeşil bir doğa hazırlama gayretini görmek bizler için ayrı bir sevinç kaynağı oldu” dedi.

Başkan Başaran, “Bu fidanlar, doğaya katkı sunduğu gibi bölge insanımız için de bir gelir kaynağı olacak. Bu fidanların korunması da büyük önem arz ediyor. Biz elimizden geldiğince bakımlarını yapacağız. Bölge insanımızdan da duyarlı olmalarını bekliyoruz. Programımıza katılan ve desteklerini sunan herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerinde bulundu.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan böyle anlamlı bir organizasyonda yer almaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.