Şehitler için Yasin-i Şerif okutuldu

Elbistan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’nde, başta Elbistanlı şehitler olmak üzere, şahadet şerbetini içen tüm güvenlik görevlileri ve depremde hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okutuldu.

Programda ayrıca Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde, ’Bayrak12’ operasyonu sırasında operatörlüğünü yaptığı iş makinesine PKK’lı teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Adem Aktaş’ın şahadetinin 4.yıldönümü dolayısıyla da mevlit okutuldu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şubesi’nin düzenlediği Yasin-i Şerif programına İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, Elbistan ADSM Başhekimi Muhammet Çiğli, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Programda vatan toprağı için canlarını feda eden tüm şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okundu ve eller semaya açılarak şehitlerimiz ve vatanın birliği ile beraberliği için dua edildi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şubesi Başkanı Ragıp Kul, “Her ay şehitlerimiz için derneğimizde Mevlid-i Şerif ve Yasin-i Şerif okutuyoruz. Bu akşam da tüm şehitlerimiz ve Elazığ-Malatya’daki depremde hayatını kaybedenler ile şehidimiz Adem Aktaş’ın şahadetinin 4. yıldönümünde Mevlid-i Şerif okutarak dualar ettik” dedi.



