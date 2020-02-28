Şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şubesi’nin düzenlediği Mevlid-i Şerif programına Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, Elbistan ADSM Başhekimi Muhammet Çiğli, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Programda vatan toprağı için canlarını feda eden tüm şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okundu ve eller semaya açılarak şehitlerimiz ve vatanın birliği ile beraberliği için dua edildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şubesi Başkanı Ragıp Kul, “Her ay şehitlerimiz için derneğimizde Mevlid-i Şerif ve Yasin-i Şerif okutuyoruz. Bu akşam da yüreğimizi dağlayan bir haber aldık. Suriye’nin İdlib kentinde 33 kahraman askerimizi şehit verdik. Acımızın tarifi yok. Tüm ülkemizin başı sağ olsun” dedi.



