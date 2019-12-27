Şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu

Elbistan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Soner Arslan, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Programda vatan toprağı için canlarını feda eden tüm şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okundu ve eller semaya açılarak şehitlerimiz ve vatanın birliği ile beraberliği için dua edildi.

Elbistan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ragıp Kul ise “Her ay şehitlerimiz için derneğimizde Mevlid-i Şerif okutuyoruz. Bu akşam da Sarıkamış şehitlerimizin sene-i devriyesi şehidimiz Ayhan Güzel’in şehadetinin 3. yıldönümünde Mevlid-i Şerif okutarak dualar ettik” dedi.

İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Soner Arslan, vatan ve bayrak uğruna canlarını seve seve feda eden şehitlerle bu yolda gazilik rütbesi alanların haklarının asla ödenmeyeceğinin altını çizdi.

Okunan Mevlid-i Şerif ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Soner Arslan, programa katılan şehit yakınları, gaziler ve aileleri ile bir süre sohbet etti.