Şehitler Haftası kutlamalarına koronavirüs engeli

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ülke genelinde mücadelenin tüm alanlarda başarıyla sürdürülebilmesi için alınan tedbirler kapsamında, 14-20 Nisan tarihleri arasında Şehitler Haftası dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerin iptal edildiğini söyledi.

Törenlerin iptal edilmesinin burukluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Kul, “Her yıl 14-20 Nisan tarihleri arasında Şehitler Haftası olarak kutlanmakta olan anma programını, koronavirüs salgını nedeniyle kutlayamamanın burukluğu içerisindeyiz. Bu sebepten dolayı vatan uğruna canlarını veren aziz şehitlerimize Allah’tan bir kez daha rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun. Cenabı Allah, ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu süreçten bir an önce kurtulmayı nasip etsin” diye konuştu.