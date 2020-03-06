Şehit ve Gaziler Derneği’nden hayırlı olsun ziyareti

Başsavcı Ormancı’ya hayırlı olsun dileklerini ileten Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul, Yeni Adliye Sarayı’nın ilçeye yapılan önemli bir yatırım olduğunu ifade ederek, Elbistan ve bölgesine hayırlı olmasını diledi.

Başkan Kul, Yeni Adliye Sarayı’nın Elbistan’ın yanı sıra çevre ilçelere de hitap ettiğini ve oldukça büyük bir nüfusa hizmet sunduğunu belirterek, adliyede görev yapan herkese başarılar dilediğini söyledi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı da, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.