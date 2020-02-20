Şehit ve Gaziler Derneği’nden Başhekim Yasım’a hayırlı olsun ziyareti

Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şube Başkanı Ragıp Kul, yönetim kurulu üyeleri ile şehit aileleri ve gazilerle birlikte Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım’ı ziyaret etti. Başhekim Yasım’a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Kul, “Elbistan Devlet Hastanesine başhekim olarak atanan Prof. Dr. Alptekin Yasım’a hayırlı olsun demek için buradayız. Hastanemiz, şuanda il düzeyinde sağlık hizmeti veriyor. Prof. Dr. Alptekin Yasım hocamıza görevinde başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.