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Şehit uzman onbaşı Taş için Şanlıurfa’da tören düzenlendi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan piyade uzman onbaşı Ceyhun Taş’ın cenazesi Şanlıurfa’da düzenlenen törenle memleketi Elbistan’a gönderildi.

Şehit uzman onbaşı Taş için Şanlıurfa’da tören düzenlendi
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 Barış Pınarı Harekatı bölgesinde askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan piyade uzman onbaşı Ceyhun Taş’ın cenazesi Şanlıurfa’da düzenlenen törenle memleketi Elbistan’a gönderildi.

Şehit Ceyhun Taş'ın (23), Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Türk bayrağına sarılı tabutu, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına getirildi. Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dualar edildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak cenaze aracına konuldu ve memleketi Elbistan’a gönderildi.

Törene, Vali Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile kurum amirleri ve askeri yetkililer katılım gösterdi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralanmış, hastaneye sevk edilen Ekinözülü piyade uzman onbaşı Ceyhun Taş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Şahadet haberi ile Elbistan ve Ekinözü’nü yasa boğan Ceyhun Taş için 9 Şubat Pazar günü öğle namazına müteakiben Hocazade Cami’inde tören düzenlenecek.




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