Şehit Uzman Onbaşı Güzel, vatan toprağına emanet edildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 128. gününde DEAŞ saldırısı sonucu şehit düşen Elbistanlı Uzman Onbaşı Ayhan Güzel’in cenazesi, yağışlı havaya rağmen binlerce hemşerisinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

‘Yiğidim seninle gurur duyuyorum’

Cenaze töreninde eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döken eşi Sümeyye Güzel’in sözleri yürekleri dağladı. Eşinin parkasını giyen acılı eş Güzel’in ağzından, “Yiğidim seninle gurur duyuyorum. Allah’ıma çok şükür ki senin eşinim. Yavrumuz bana emanet. Gözün arkada kalmasın. Senin eşin olmak benim için bir onur ve şereftir. Sana uzanan eller kırılsın. Sana hakkımı helal ediyorum. Sen de bu vatana hakkını helal et yiğidim” cümleleri döküldü.

İlk tören Gaziantep’te düzenlendi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’nin El-Bab kenti yakınlarında DAEŞ’li teröristlere girilen çatışmada şehit düşen Elbistanlı Uzman Onbaşı Ayhan Güzel’in (26) cenazesi, akşam saatlerinde Gaziantep’e getirildi. Şehit Uzman Onbaşı Güzel’in cenazesi, ilk olarak Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ve işlemlerin ardından törenin yapılacağı 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı’na getirildi. Törene Vali Ali Yerlikaya, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, protokol üyeleri, şehidin annesi Meryem, eşi Sümeyye, yakınları ve askerler katıldı. Burada şehidin özgeçmişi okunarak dua edildi. Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit düşen 43. asker olan Güzel’in ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, daha sonra memleketi Elbistan’a uğurlandı.

Bitlis-Tatvan’da konuşlu 10. Komando Tugayı emrinde görevliyken gönderildiği Suriye’nin El-Bab bölgesindeki El-Azrak şehri yakınlarında DAEŞ’in saldırısı sonucunda şehit düşen Güzel’in cenazesini taşıyan araç, ilçe girişinde çok sayıda hemşerisi tarafından karşılandı. Konvoyla Elbistan Devlet Hastanesi’ne ulaşan cenaze, şehidin silah arkadaşları tarafından alınarak morga konuldu. Şehidin naaşı, aile fertlerine son kez gösterildi. Şehit uzman onbaşı Ayhan Güzel’in ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, daha sonra tekrar cenaze aracına alınarak son kez baba ocağına götürüldü. Şehidin naaşı, burada helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı Tepebaşı Yeni Cami’in bahçesine getirildi. Silah arkadaşları tarafından omuzlara alınan cenaze, tekbirler ve dualar eşliğinde musalla taşına kondu.

‘Anan öleydi, gitme yetim yiğidim’

Tören öncesinde aile fertleri, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü. Şehidin kardeşleri, ‘Ağlayıp şerefsizleri güldürmem’, kardeşleri de, ‘Bir Ayhan gitti, geride 10 Ayhan daha var. Komutanların gelmiş yiğidim kalk selam ver’ cümlelerini kullandı.

Anne Meryem Güzel ise, “Anan öleydi kuzum. Sen yetimdin şimdi yavrun yetim kaldı. Çocuklara babalık ediyordun kuzum. Ayhan’ım; yiğidim gitme yiğidim” cümleleri ile feryat etti.

Burada şehidin özgeçmişi okundu. Şehit Uzman Onbaşı Ayhan Güzel’in naaşı, binlerce kişinin saf tuttuğu cenaze namazının ardından tekrar omuzlara alındı. Şehit Güzel’in ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu, dualar ve tekbirlerle mahalle mezarlığına götürülerek vatan toprağına emanet edildi.

Cenaze törenine Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet Uğur Dilipak, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük, siyasi partilerin temsilcileri, askeri erkan, emniyet teşkilatı mensupları ve binlerce vatandaş katıldı.

Şehit düşmeden önce evlat acısı yaşamış

1 yıl önce göreve başlayan ve 26 yaşındayken şehit düşen Elbistanlı Uzman Onbaşı Yusuf Güzel’le ilgili ortaya çıkan bir detay ise yürekleri dağladı. Yaklaşık 10 yıl önce babası Mehmet Güzel’i kaybeden ve yetim büyüyen Güzel, 23 yaşındayken evlendi. Bir süre sonra Ayhan-Sümeyye çiftinin ilk çocukları doğdu. Şehit Uzman Onbaşı Güzel, 10 yıl önce kaybettiği babasının adını Erkek olan bebeğe, şehidin babasının ismi verildi. Dünyaya gelişi ile anne ve babasını sevince boğan minik Mehmet, 8 aylıkken yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. 1 yaşını görmeden evlatlarını kara toprağa veren genç çiftin, 2 yıl sonra 1 erkek çocuğu daha oldu. İkinci kez baba olmanın sevincini yaşan anne Sümeyye ve baba Ayhan Güzel, bebeklerine İsmail ismini verdi. Şehit Uzman Onbaşı Ayhan Güzel, İsmail’i sevmeye doyamadan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’ye görevlendirildi. Eşi Sümeyye ile küçük oğlu İsmail’i annesi Meryem Güzel’e ve kardeşlerine emanet eden Şehit Uzman Onbaşı Güzel, ne yazık ki oğlunun büyüdüğünü göremeden şehit düştü.