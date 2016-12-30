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Şehit Uzman Onbaşı Güzel için Gaziantep’te tören düzenlendi

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 128. gününde DEAŞ saldırısı sonucu şehit düşen Elbistanlı Uzman Onbaşı Ayhan Güzel’in cenazesi, Gaziantep’teki törenin ardından memleketine uğurlandı.

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Şehit Uzman Onbaşı Güzel için Gaziantep’te tören düzenlendi

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 128. gününde DEAŞ saldırısı sonucu şehit düşen Elbistanlı Uzman Onbaşı Ayhan Güzel’in cenazesi, Gaziantep’teki törenin ardından memleketine uğurlandı.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’nin El-Bab kentinde DAEŞ’li teröristlere girilen çatışmada şehit düşen Elbistanlı Uzman Onbaşı Ayhan Güzel’in (26) cenazesi, akşam saatlerinde Gaziantep’e getirildi. Şehit Uzman Onbaşı Güzel’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ve işlemlerin ardından törenin yapılacağı 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı’na getirildi. Törene Vali Ali Yerlikaya, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, protokol üyeleri, şehidin annesi Meryem, eşi Sümeyye, yakınları ve askerler katıldı. Burada şehidin özgeçmişi okunarak dua edildi. Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit düşen 43. asker olan Güzel’in ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, daha sonra karayolu ile memleketi Elbistan’a uğurlandı.

 

Şehit düşmeden önce evlat acısı yaşamış 

26 yaşındayken şehit düşen Elbistanlı Uzman Onbaşı Ayhan Güzel’le ilgili ortaya çıkan bir detay ise yürekleri dağladı. Yaklaşık 10 yıl önce babası Mehmet Güzel’i kaybeden ve yetim büyüyen Güzel, 23 yaşındayken evlendi. Bir süre sonra Ayhan-Sümeyye çiftinin ilk çocukları doğdu. Şehit Uzman Onbaşı Güzel, 10 yıl önce kaybettiği babasının adını erkek olan bebeğine verdi.

Dünyaya gelişi ile anne ve babasını sevince boğan minik Mehmet, 8 aylıkken yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. 1 yaşını görmeden evlatlarını kara toprağa veren genç çiftin, 2 yıl sonra 1 erkek çocuğu daha oldu. İkinci kez baba olmanın sevincini yaşan anne Sümeyye ve baba Ayhan Güzel, bebeklerine İsmail ismini verdi. Şehit Uzman Onbaşı Ayhan Güzel, İsmail’i sevmeye doyamadan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’ye görevlendirildi. Eşi Sümeyye ile küçük oğlu İsmail’i annesi Meryem Güzel’e ve kardeşlerine emanet eden Şehit Uzman Onbaşı Güzel, ne yazık ki oğlunun büyüdüğünü göremeden şehit düştü.

Suriye'nin El Bab bölgesinde bulunan El Azrak güneyinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ayhan Güzel'in cenazesi, bugün ikindi namazı sonrasında Tepebaşı Yeni Cami’inde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.


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