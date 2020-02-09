Şehit uzman onbaşı Ceyhun Taş, son yolculuğuna uğurlandı

Suriye’nin Tel Abyad bölgesindeki 17 nolu gözlem noktasından Türkiye’ye intikal sırasında askeri aracın kaygan yolda devrilmesi sonucu şehit olan piyade uzman onbaşı Ceyhun Taş'ın (23) cenazesi, Şanlıurfa’dan karayolu ile Elbistan’a getirildi. Elbistan Devlet Hastanesi morguna konulan cenaze, son kez aile fertlerine gösterildi. Şehit oğlunu son kez hastanede gören gözü yaşlı anne Emine Taş’ın, görevli olan jandarmalara sarılarak, ‘Siz de benim oğlum gibi ana kuzususunuz. Artık hepiniz benim birer oğlumsunuz’ demesi yürekleri dağladı. Öğle saatlerinde morgdan alınan şehit cenazesi, polis araçları eşliğinde ilk olarak Cumhuriyet Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi. Burada alınan helalliğin ardından şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutunu taşıyan cenaze aracı, törenin yapılacağı Hocazade Camii yanındaki alana geldi.

Buradaki Törene, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Habibe Öçal, İmran Kılıç, Cihat Sezal ve Celalettin Güvenç, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, MHP MDK Üyesi Sermet Yıldız, Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, Ekinözü Kaymakamı Talat Tabur, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Orhan Gündoğdu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından alınarak namazın kılınacağı alana götürüldü. Burada ilk olarak şehidin özgeçmişi okundu. İl Müftüsü Celal Sürgeç’in kıldırdığı namaz öncesinde helallik alındı. Kılınan namazın ardından şehidin naaşı silah arkadaşları tarafından omuzlara alındı. Şehidin naaşı, Hocazade Mezarlığı’na kadar dualar ve tekbirler eşliğinde götürülerek buradaki şehitliğe defnedildi.

Şehit oğlunun parkası ile törene katıldı

8 kardeşin en küçüğü ve bekar olan şehit piyade uzman onbaşı Ceyhun Taş’ın annesi Emine Taş, şehit oğlunun parkasını giyerek törene katıldı. Şehit babası Cuma Taş ise metanetini korurken, şehidin ablaları da ay yıldızlı bayrağa sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Bir ağabeyi de TSK personeli olan şehit Taş’ın en son 2 ay önce izne geldiği öğrenildi.



























