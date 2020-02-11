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Şehit uzman onbaşı Ceyhun Taş için mevlit okutuldu

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde askeri zırhlı aracın kaygan yolda devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan piyade uzman onbaşı Ceyhun Taş için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Şehit uzman onbaşı Ceyhun Taş için mevlit okutuldu
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Suriye’nin Tel Abyad bölgesindeki 17 nolu gözlem noktasından Türkiye’ye intikal sırasında askeri aracın kaygan yolda devrilmesi sonucu şehit olan piyade uzman onbaşı Ceyhun Taş için, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki baba ocağının önündeki taziye çadırında Mevlid-i Şerif okutuldu. Organizeye, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Ekinözü Kaymakamı Talat Tabur, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda başta 3 gün önce binlerce hemşerisinin katılımı ile toprağa verilen şehit piyade uzman onbaşı Ceyhun Taş olmak üzere tüm şehitlerimiz için eller semaya kalktı. Dualar edildi. Şehit Taş ve tüm şehitlerimiz için okunan Mevlid-i Şerif sonrasında protokol üyeleri, şehit babası Cuma Taş ve aile fertlerine taziye dileklerinde bulundular.

Mevlit programının ardından katılımcılara Büyükşehir Belediyesi tarafından yemek ikramında bulunuldu.


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Elbistanlı 7 saat önce

o aile elbistanın en güzel evini hakketti bence artık o evde oturmamalılar belediye başkanımız bu duruma kayıtsız kalmamalı

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