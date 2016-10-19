Şehit Uzman Mesut Polat için mevlit okutuldu

Hakkari'de arama tarama faaliyeti esnasında PKK’lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit düşen Elbistanlı Uzman Çavuş Mesut Polat için mevlit okutuldu, okunan hatimlerin duası yapıldı.

24 yaşında şehit olan Uzman Çavuş Mesut Polat’ın naaşı, Gariplik camiinde kılınan cenaze namazının ardından, Gariplik Mezarlığı’ndaki şehitlikte toprağa verilmişti.

Hakkari-Van karayolunun 30. kilometresinde meydana gelen olayda askerlerin yol arama tarama faaliyeti sırasında, PKK’lılar tarafından daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda şehit düşen 24 yaşındaki Uzman Çavuş Mesut Polat için mevlidi şerif programı düzenlendi.

Mevlit programına, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan, Elbistan Emniyet Müdürü Barış Murat Başol, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.