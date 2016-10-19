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Şehit Uzman Mesut Polat için mevlit okutuldu

Hakkari'de arama tarama faaliyeti esnasında PKK’lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit düşen Elbistanlı Uzman Çavuş Mesut Polat için mevlit okutuldu, okunan hatimlerin duası yapıldı.

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Şehit Uzman Mesut Polat için mevlit okutuldu

Hakkari'de arama tarama faaliyeti esnasında PKK’lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit düşen Elbistanlı Uzman Çavuş Mesut Polat için mevlit okutuldu, okunan hatimlerin duası yapıldı.

24 yaşında şehit olan Uzman Çavuş Mesut Polat’ın naaşı, Gariplik camiinde kılınan cenaze namazının ardından, Gariplik Mezarlığı’ndaki şehitlikte toprağa verilmişti.

Hakkari-Van karayolunun 30. kilometresinde meydana gelen olayda askerlerin yol arama tarama faaliyeti sırasında, PKK’lılar tarafından daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda şehit düşen 24 yaşındaki Uzman Çavuş Mesut Polat için mevlidi şerif programı düzenlendi.

Mevlit programına, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan, Elbistan Emniyet Müdürü Barış Murat Başol, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Okunan mevlitler ve hatimlerin duasını ise Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel yaptırdı. Mevlit programına katılan vatandaşlar şehit babası Mehmet Polat ve şehit yakınları ile tek tek tokalaşarak, taziye dileklerini ilettiler.

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ilker ÇOLAK 2 ay önce

ALLAH rahmet eylesin,mevlam şehadetini kabul eylesin.Ailesine ve yakınlarına sabır versin mevlam.

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Rüsdem Demireğen rusya 2 ay önce

Allah rahmete eylesin mekân cenet olusun

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Aydın ceyhun 2 ay önce

Nur içinde yat kardeşim şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak

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