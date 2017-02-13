Şehit Uzman Mehmet Şahin için mevlit okutuldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin El-Bab kentinde bulunan ve tank karargahı olarak kullandığı binanın, Rusya Federasyonu’na ait savaş uçağı tarafından yanlışlıkla vurulması sonucunda şehit düşen Elbistanlı Uzman Çavuş Mehmet Şahin için, Karaelbistan Mahallesi’ndeki baba ocağında Mevlid-i Şerif okutuldu.

Fırat Kalkanı Harekatında görevli olarak Suriye’nin El-Bab kentine giden ve buradaki operasyonlara katılan Uzman çavuş Mehmet Şahin, Rus uçağının yanlışlıkla gerçekleştirdiği saldırıda şehit düşmüştü.

Şahit Uzman Çavuş Şahin için, baba evinde düzenlenen mevlit programına, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol, askeri erkân, emniyet personeli, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mevlid-i Şerif esnasında programa katılanlar, Şehit Uzman Çavuş Şahin’in babası Abdullah Şahin ile ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı dileğinde bulundular.