Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır-Mardin karayolunda meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı, memleketi Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak da katıldı.

5 Mayıs’ta düğün yapacağı öğrenilen 23 yaşındaki şehit Uzman Çavuş Erkan İmalı’nın cenazesi, Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi morgundan alınarak helallik için annesi Selbi ve babası Haydar İmalı’nın yaşadığı eve getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, daha sonra Uzunsöğüt-Yeşilyöre Asri Mezarlığı’na getirildi. Burada öğle namazı sonrası Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın da katıldığı cenaze töreninde şehidin özgeçmişi okundu. Kılınan namazın ardından şehidin cenazesi Uzunsöğüt-Yeşilyöre Asri Mezarlığı’nda defnedildi. Törene, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, siyasi parti başkanları, belde belediye başkanları, şehit yakınları ve yüzlerce kişi katıldı.