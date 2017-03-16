Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır-Mardin karayolunda meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı, memleketi Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak da katıldı.5 Mayıs’ta...

Bu haber kez okundu.

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır-Mardin karayolunda meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı, memleketi Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak da katıldı.

5 Mayıs’ta düğün yapacağı öğrenilen 23 yaşındaki şehit Uzman Çavuş Erkan İmalı’nın cenazesi, Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi morgundan alınarak helallik için annesi Selbi ve babası Haydar İmalı’nın yaşadığı eve getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, daha sonra Uzunsöğüt-Yeşilyöre Asri Mezarlığı’na getirildi. Burada öğle namazı sonrası Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın da katıldığı cenaze töreninde şehidin özgeçmişi okundu. Kılınan namazın ardından şehidin cenazesi Uzunsöğüt-Yeşilyöre Asri Mezarlığı’nda defnedildi. Törene, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, siyasi parti başkanları, belde belediye başkanları, şehit yakınları ve yüzlerce kişi katıldı.


İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner57

banner1

banner27

banner58