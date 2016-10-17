Şehit Uzman Çavuş Mesut Polat, son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de arama tarama faaliyeti esnasında PKK’lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit düşen Elbistanlı Uzman Çavuş Mesut Polat (24), son yolculuğuna dualar ve gözyaşları ile uğurlandı.

Hakkari-Van karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana gelen olayda askerlerin yol arama tarama faaliyeti sırasında, PKK’lılar tarafından daha önceden yola döşenen el yapımı infilak etmesi sonucunda şehit düşen 24 yaşındaki Uzman Çavuş Mesut Polat’ın naaşı, Hakkari’deki törenin ardından gece geç saatlerde askeri uçakla Malatya’ya getirildi. Malatya Erhaç Havalimanı’ndan alınan cenaze, buradan da karayolu ile Elbistan’a getirildi. Cenaze konvoyunun şehir içerisinden geçişi sırasında sirenler çalındı. Konvoyla Elbistan Devlet Hastanesi’ne ulaşan cenaze, şehidin silah arkadaşları tarafından alınarak morga konuldu. Şehit Uzman Çavuş Mesut Polat’ın naaşı tören öncesinde morgdan alınarak, Pınarbaşı Mahallesi Serap Sokak’ta bulunan baba ocağına götürüldü. Şehit cenazesi, tek erkek evlat olduğu baba ocağından helallik alınmasının ardından cenaze aracı ile törenin yapılacağı Gariplik Mezarlığı’na getirildi. Şehit Polat’ın ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından omuzlara alınarak, tekbirler ve dualar eşliğinde musalla taşına kondu. Şehidin babası Mehmet ve annesi Erabia Polat ile kız kardeşleri Melike ve Merve ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin tabutunun önündeki fotoğrafını öpen acılı aile fertleri, güçlükle sakinleştirildi. Düzenlenen törende, şehidin özgeçmişi okundu. Şehit Uzman Çavuş Mesut Polat’ın ay yıldızlı bayrağa naaşı, Gariplik Camiinde binlerce kişinin saf tuttuğu cenaze namazının ardından, dualar ve tekbirlerle aynı isimli mezarlığına götürülerek son yolculuğuna uğurlandı.

Bekar olduğu öğrenilen şehit uzman Çavuş Mesut Polat’ın 2 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı öğrenildi. Hakkari Özel Harekat Tabur Komutanlığı emrinde görev yapan Polat’ın, 2 kız kardeşinin bulunduğu bildirildi. Mehmet ve Erabia Polat ailesinin tek erkek çocuğu olan Polat’ın, 12 Ağustos’ta Mardin'in Nusaybin ilçesinde devriye görevi yapan polis aracına PKK'lı teröristler tarafından açılan ateşte şehit olan polis memuru Durmuş Polat’ın da akrabası olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İmran Kılıç, Uğur Dilipak ve İlker Çitil, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Jandarma Adana Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, çevre ilçelerin belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.





